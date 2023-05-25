Что полезнее: курица или индейка? Ответила нутрициолог

Мясо курицы и индейки принято считать лучшим источником диетического белка. Но какое мясо полезнее?

Врач-нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что в индейке меньше калорий и жира, чем в курице. Это будет полезно для тех, кто следит за своим весом, количеством жиров в рационе и холестерином. При этом вкус индейки плотнее и насыщеннее.

Индейка богата витаминов В3, который оказывает благоприятное действие на обмен веществ и здоровье кожи. В этом мясе больше белка, селена, цинка, чем в курице, отметила эксперт.

По мнению врача, курица обладает более нежным и мягким мясом по сравнению с индейкой. В курице, если убрать кожу, тоже будет мало жира и при этом много белка, который содержит все необходимые аминокислоты и необходим для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и функционирования органов.

Тем, кто хочет увеличить мышцы и контролирует вес, эксперт порекомендовала выбирать курицу без кожи. В таком мясе мало жира и много белка.

В разговоре с порталом «Спорт-Экспресс» диетолог резюмировала, что выбор мяса зависит от индивидуальных предпочтений, диетических потребностей и целей: и курица, и индейка полезны.

Важно помнить, что полезность мяса также зависит от способа его приготовления. Излишняя жарка, добавление большого количества масла или соусов лишат пользы даже самое безвредное мясо.

Ранее редакция «Едим Дома» поделилась рецептами блюд из курицы, а также рецептами блюд из индейки.