Что посмотреть с женой вечером?

Фильмы ужасов. что посмотреть

Нечто

Находясь в замкнутом пространстве базы, люди пытаются выяснить, кто уже не человек. Вышел в прокат вместе с «Инопланетянином» Стивена Спилберга, где более оптимистичный взгляд на жизнь из других миров. А потом был оценен по достоинству только в конце 1980-х. Имеет достойный приквел, вышедший в 2011 году. Детально тут http://www.fazenda-box.ru/1480-kogda-sazhat-lyupin-mnogoletniy.html.

Книга мертвых

Вышел в прокат в 1993 году. Лента представляет собой три новеллы по произведениям Говарда Лавкрафта. В начале фильма сам писатель Говард Лавкрафт приезжает к неким монахам, хранящим «Некрономикон». Он читает его и одновременно пишет рассказы, которые и являются основой фильма. В конце один из «монахов» принимает свой истинный облик ужасной твари, однако писатель сбегает от него, прихватив книгу с собой.

Девятые врата

Мистический триллер от Романа Полански. Вышел в 1999 году. Богатый коллекционер книг нанимает эксперта и книготорговца Дина Корсо, что бы он провел весьма необычную работу. Существуют три книги, иллюстрации в которых, по легенде, нарисовал сам Люцифер. Коллекционер просит сравнить их, ведь существуют три одинаковые книги. Однако рисунки слегка отличаются. Постепенно Дин Корсо выходит на культистов. Самого Корсо играет Джонни Депп.

Ребенок Розмари (1968)

Фильм который положил моду на оккультизм в кино. Молодая пара, актер и его жена Розмари переезжают в новую квартиру. Их соседи – пожилая пара Минни и Роман Кастеветы. Минни, весьма шумная женщина, старающаяся как можно больше общаться с Розмари. Когда последняя узнает, что беременна, то она берет её чуть ли не на попечение. У девушки остается смутное воспоминание, что её опоили чем-то, и отвели на яхту, где её изнасиловал демон. Утром она видит следы когтей на спине. Она пытается добраться до правды, но она оказывается весьма страшной. Фильм не только наполнен мистикой, но и психологией.

Чужой

Один из известнейших фильмов про инопланетян. По сюжету на корабль попадет весьма агрессивный инопланетянин, и пытается убить всех людей. Сюжет, талант режиссера, игра актеров и мастерство Ганса Руди Гигера смогли создать столь популярный фильм. Процесс его создания был долгим и непростым. В 2012 году режиссер фильма Ридли Скотт создал как бы предысторию «Прометей», специально подчеркивая, что фильм не является прямым приквелом. «Чужой» вышел в прокат в 1979 году.