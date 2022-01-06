Что представляет собой сертификация?

В Казахстане качество и безопасность продукции может быть подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р, который является официальным документом, выдаваемым специализированным агентством после успешного тестирования продукции и анализа документов заявителя. Это позволяет предпринимателям производить и продавать контролируемую продукцию в нашей стране. Воспользоваться услугами сертификации по ТР ТС 007/2011 недорого вы можете на сайте компании Евросертификат в Казахстане.

Какие продукты вам нужны?

Перечень подконтрольных объектов содержится в ПП РФ № 982. Сертификация соответствия вам необходима для:

Электричество; природный газ; Продукция железнодорожной отрасли; стекловолокно; цемент; Радиатор отопления и конвектор; конвейер; Высоковольтное оборудование силовой кабель; Оборудование неразрушающего контроля качества материалов и изделий; Фильтры, линзы, фильтры-линзы, рассеиватели; Спортивное оружие и патроны; Принадлежности для спортивной охоты, любительская рыбалка.

В постановлении также содержится перечень товаров, которые должны быть объявлены обязательными в ГОСТ Р.

Отметим, что позиции в списке с каждым годом становятся все меньше. Большинство товарных групп входят в сферу технического регулирования и надзора Таможенного союза (ЕАЭС). Следовательно, на них нет необходимости получать сертификат ГОСТ Р. Вам нужно будет провести квалификационную оценку в рамках ТС ТС.

Кому покупать документы?

Ответственность за своевременное оформление лицензии, подтверждающей соответствие требованиям ГОСТ Р, лежит на производителе или импортере товара. Это могут быть индивидуальные предприниматели или юридические лица, планирующие производство и распространение продукции на территории Казахстана. Обычные граждане не могут быть претендентами на оценку качества организации.

К предпринимателям предъявляются определенные требования — обращаться в профессиональный центр могут только жители Казахстана, а иностранным компаниям необходимо найти официального представителя Казахстана.