Что приготовить из черствого хлеба, если жалко выбрасывать: пригодится каждому

Хлеб очень быстро теряет свежесть и становится сухим и жестким.
Содержание
- Вариант 1: Гренки/сухарики
- Вариант 2: Панировка
- Вариант 3: Квас
Если освежить его (например, в СВЧ) уже невозможно, то все равно есть еще шанс применить его на кухне.
Единственное условие: никакой плесени. Хлеб может быть черствым, но без грибка и не отсыревшим.
Вариант 1: Гренки/сухарики
Самое простое, что можно сделать – это гренки.
Для этого порежьте хлеб на кусочки, выложите их на противень, сбрызните растительным маслом, посыпьте специями или просто солью.
Отправьте все в духовой шкаф, нагретый до 180 градусов, на 5-10 минут.
Отличное время зависит от того, насколько сухим был хлеб.
Вариант 2: Панировка
Здесь принцип тот же, что и с гренками, только масло и специи не нужны.
Время приготовления может быть больше.
Когда достанете сухари из духовки, измельчите их с помощью раскатки скалкой и сложите в подходящую емкость.
Храните панировку в местах с пониженной влажностью.
Вариант 3: Квас
В большую кастрюлю высыпьте сухой хлеб и налейте 3 литра кипятка.
Когда все охладится, процедите жидкость и добавьте в нее 0,002 килограмма измельченных дрожжей и 0,2 килограмма сахарного песка.
Дайте напитку настояться 10 часов и подавайте к столу.