Что приготовить из черствого хлеба, если жалко выбрасывать: пригодится каждому

Хлеб очень быстро теряет свежесть и становится сухим и жестким.

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Вариант 1: Гренки/сухарики

Вариант 2: Панировка

Вариант 3: Квас

Если освежить его (например, в СВЧ) уже невозможно, то все равно есть еще шанс применить его на кухне.

Единственное условие: никакой плесени. Хлеб может быть черствым, но без грибка и не отсыревшим.

Вариант 1: Гренки/сухарики

Самое простое, что можно сделать – это гренки.

Для этого порежьте хлеб на кусочки, выложите их на противень, сбрызните растительным маслом, посыпьте специями или просто солью.

Отправьте все в духовой шкаф, нагретый до 180 градусов, на 5-10 минут.

Отличное время зависит от того, насколько сухим был хлеб.

Вариант 2: Панировка

Здесь принцип тот же, что и с гренками, только масло и специи не нужны.

Время приготовления может быть больше.

Когда достанете сухари из духовки, измельчите их с помощью раскатки скалкой и сложите в подходящую емкость.

Храните панировку в местах с пониженной влажностью.

Вариант 3: Квас

В большую кастрюлю высыпьте сухой хлеб и налейте 3 литра кипятка.

Когда все охладится, процедите жидкость и добавьте в нее 0,002 килограмма измельченных дрожжей и 0,2 килограмма сахарного песка.

Дайте напитку настояться 10 часов и подавайте к столу.