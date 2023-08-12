Что приготовить из сезонных овощей: рецепт летнего салата с кукурузой

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Сейчас сезон кукурузы и из нее можно приготовить вкуснейший свежий салат, дополнив ее овощами и заправкой.

Наверняка, если вы любите кукурузу, то уже успели ее попробовать. Даже просто отваренная в початках – кукуруза очень вкусна. Но также из нее можно приготовить отличный летний салат.

В идеале, кукурузу для этого салата лучше подрумянить на гриле. Тогда это придаст салату дымный аромат. Но можно и запечь ее в духовке, или уже отварную подрумянить на гриль-сковороде.

Прочие ингредиенты можно убирать и заменять по собственному вкусу, пишут на кулинарном сайте Love and lemons. Но каждый из них вносит свои оригинальные нотки во вкус салата. Огурец и болгарский перец добавляют освежающий хруст. Авокадо создает сливочный контраст. Персики добавляют сочной сладости. Базилик идеально сочетается с кукурузой и персиками, подчеркивая свежие летние ароматы. А сок лайма делает все вкусы ярче.

Салат из кукурузы

Ингредиенты:

  • 3 початка жареной кукурузы в початках;
  • 1 красный перец, нарезанный кубиками;
  • 1 зеленый перец, нарезанный кубиками;
  • небольшой огурец, нарезанный кубиками;
  • 2 спелых персика, очищенных от косточек и нарезанных кубиками;
  • 1 небольшой авокадо, очищенный от косточки и нарезанный кубиками;
  • 8 листьев базилика, тонко нарезанных;
  • сок 1 лайма, плюс дольки лайма для подачи;
  • 3 столовые ложки соуса чили-лайм, плюс еще по вкусу;
  • морская соль.

Ингредиенты для заправки чили-лайм:

  • ¼ чашки майонеза;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • ¼ чашки нарезанной кинзы, включая стебли, плюс еще немного для украшения;
  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма плюс дополнительные ломтики для подачи;
  • ⅓ чили, плюс еще по вкусу;
  • щепотка чесночного порошка;
  • щепотка лукового порошка, морская соль.

Приготовьте заправку: в небольшом кухонном комбайне смешайте майонез, оливковое масло, кинзу, лайм, чили, чесночный порошок, луковый порошок и несколько щедрых щепоток соли. Охладите.

Срежьте зерна жареной кукурузы и положите в большую миску. Добавьте красный перец, зеленый перец, огурец, персики, авокадо, базилик, сок лайма, несколько щепоток соли и перемешайте. Добавьте несколько столовых ложек заправки, снова перемешайте, затем попробуйте и добавьте еще заправки и соли по вкусу. Подавайте с дополнительной заправкой и ломтиками лайма.

Такой салат идеально подойдет к мясным блюдам вроде рулетиков из говядины.

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