Что приготовить из сезонных овощей: рецепт летнего салата с кукурузой

Сейчас сезон кукурузы и из нее можно приготовить вкуснейший свежий салат, дополнив ее овощами и заправкой.

Наверняка, если вы любите кукурузу, то уже успели ее попробовать. Даже просто отваренная в початках – кукуруза очень вкусна. Но также из нее можно приготовить отличный летний салат.

В идеале, кукурузу для этого салата лучше подрумянить на гриле. Тогда это придаст салату дымный аромат. Но можно и запечь ее в духовке, или уже отварную подрумянить на гриль-сковороде.

Прочие ингредиенты можно убирать и заменять по собственному вкусу, пишут на кулинарном сайте Love and lemons. Но каждый из них вносит свои оригинальные нотки во вкус салата. Огурец и болгарский перец добавляют освежающий хруст. Авокадо создает сливочный контраст. Персики добавляют сочной сладости. Базилик идеально сочетается с кукурузой и персиками, подчеркивая свежие летние ароматы. А сок лайма делает все вкусы ярче.

Салат из кукурузы

Ингредиенты:

3 початка жареной кукурузы в початках;

1 красный перец, нарезанный кубиками;

1 зеленый перец, нарезанный кубиками;

небольшой огурец, нарезанный кубиками;

2 спелых персика, очищенных от косточек и нарезанных кубиками;

1 небольшой авокадо, очищенный от косточки и нарезанный кубиками;

8 листьев базилика, тонко нарезанных;

сок 1 лайма, плюс дольки лайма для подачи;

3 столовые ложки соуса чили-лайм, плюс еще по вкусу;

морская соль.

Ингредиенты для заправки чили-лайм:

¼ чашки майонеза;

1 столовая ложка оливкового масла;

¼ чашки нарезанной кинзы, включая стебли, плюс еще немного для украшения;

1 столовая ложка свежевыжатого сока лайма плюс дополнительные ломтики для подачи;

⅓ чили, плюс еще по вкусу;

щепотка чесночного порошка;

щепотка лукового порошка, морская соль.

Приготовьте заправку: в небольшом кухонном комбайне смешайте майонез, оливковое масло, кинзу, лайм, чили, чесночный порошок, луковый порошок и несколько щедрых щепоток соли. Охладите.

Срежьте зерна жареной кукурузы и положите в большую миску. Добавьте красный перец, зеленый перец, огурец, персики, авокадо, базилик, сок лайма, несколько щепоток соли и перемешайте. Добавьте несколько столовых ложек заправки, снова перемешайте, затем попробуйте и добавьте еще заправки и соли по вкусу. Подавайте с дополнительной заправкой и ломтиками лайма.

Такой салат идеально подойдет к мясным блюдам вроде рулетиков из говядины.