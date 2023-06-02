Рецепты Что приготовить к чаю: пирог из ревеня и корицы По Admin - 2 июня, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Простой и быстрый бисквитный пирог с добавлением ревеня и корицы – отличный вариант быстрого десерта к чаю. Нетипичные сочетания станут настоящим сюрпризом для вашего вкуса. Пирог с корицей и ревенем получается рыхлым и нежным. После выпекания верх лепешки следует смазать сливочным маслом и посыпать сахаром, тогда вкусняшка превратится в сочный кусок удовольствия. Читайте Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Рецепт пирога с ревенем и корицей Время: 1 час Порций: 6 Особый вкус / Фото moje wypieki Ингредиенты: – 60 грамм сливочного масла; – 150 грамм сахара; – 1 чайная ложка ванильного экстракта или ванильного сахара; – 1 большое яйцо; – 150 грамм пшеничной муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 80 миллилитров молока; – 250 грамм ревеня; – 10 грамм растопленного сливочного масла; – 1 столовая ложка сахара; – 1 чайная ложка молотой корицы. Приготовление: Поместите масло и сахар в миску, взбейте миксером до получения лёгкой и пышной масляной массы. Добавьте яйцо, ваниль и снова взбивайте до однородности. Просейте пшеничную муку, разрыхлитель и влейте молоко непосредственно в масляную смесь. Перемешивайте лопаткой, пока ингредиенты не соединятся. Круглую форму диаметром 20 сантиметров выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в него тесто и разровняйте. Положите нарезанный ревень поверх коржа. Выпекайте пирог при температуре 175 градусов, желательно без конвекции, примерно 30 – 35 минут до сухой палочки. Извлеките площадку из духовки и пока он еще горячий смажьте верх растопленным маслом и посыпьте 1 столовой ложкой сахара, смешанного с молотой корицей, и дайте остыть. Если захотите приготовить классическую выпечку, известную с детства, испеките Наполеон с кремом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодТорт для самых родных: рецепт выпечки «Слезы ангела» ко Дню материЖареное молоко – такой вкусной закуски вы еще не пробовали