Что приготовить на День Независимости: три летних блюда на стол

Уже в этот четверг, 24 августа, мы будем отмечать 32-ю годовщину Дня Независимости Украины. Хотя большинство из нас проведет этот день в рабочем режиме, но вечером предлагаем посидеть с самыми родными в семейном кругу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил летнюю подборку праздничных блюд, которые вы с легкостью можете повторить дома. Яркая закуска, вкусное основное блюдо и куда без десерта. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Рецепт салата с арбузом и сыром Время: 15 минут Ингредиенты:

– арбуз;

– огурцы;

– сыр фета;

– 10 листочков мяты;

– 10 листиков базилика.

Для соуса:

– 2 столовые ложки сока лайма;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки меда;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками.

Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками.

Салат с арбузом / Фото food and wine Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте.

Для приготовления заправки к салату следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат.

Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета. Рецепт куриных нагестов Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 1 зубчик чеснока (или сухой);

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая паприка;

– нежный карри;

– пшеничная мука.

Кляр:

– 4 сырых куриных яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки молока;

– 4 столовые ложки муки;

– соль. Приготовление: Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались.

Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу.

Для кляра просто смешайте все ингредиенты. Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде.

Подавайте с французским картофелем или любимым пюре. Рецепт холодного сырника с персиками Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 Ингредиенты на форму 21 сантиметр:

– 300 граммов печенья к кофе;

– 150 граммов сливочного масла;

– 500 граммов крем-сыра;

– 250 граммов жирных 33 – 36% сливок;

– 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 – 4 персика или нектарина;

– 1 пачка персикового желе. Приготовление: ️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла.

Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать.

Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками.

Сырник с персиками / Фото olgas flavor factory Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного.

️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы.

Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник.

️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры.

️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе.

Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой. Приятного аппетита! Понравились праздничные рецепты? Попытайтесь также приготовить желейный торт с фруктами без выпечки. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Без мяса и колбас: какие блюда нельзя есть на Спаса

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