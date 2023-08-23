Рецепты Что приготовить на День Независимости: три летних блюда на стол По Admin - 23 августа, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Уже в этот четверг, 24 августа, мы будем отмечать 32-ю годовщину Дня Независимости Украины. Хотя большинство из нас проведет этот день в рабочем режиме, но вечером предлагаем посидеть с самыми родными в семейном кругу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил летнюю подборку праздничных блюд, которые вы с легкостью можете повторить дома. Яркая закуска, вкусное основное блюдо и куда без десерта. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Рецепт салата с арбузом и сыром Время: 15 минут Ингредиенты: – арбуз; – огурцы; – сыр фета; – 10 листочков мяты; – 10 листиков базилика. Для соуса: – 2 столовые ложки сока лайма; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 2 столовые ложки меда; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Очистите огурцы от кожуры, нарежьте их кружочками. Из арбуза нужно достать все зернышки, а мякоть порезать кубиками. Салат с арбузом / Фото food and wine Мелко нарежьте листья мяты и базилика, добавьте в салат и перемешайте. Для приготовления заправки к салату следует смешать сок лайма или лимона, оливковое масло и жидкий мед. Сдобрите все солью и черным молотым перцем и полейте заправкой салат. Перед подачей посыпьте салат измельченным творогом фета. Рецепт куриных нагестов Время: 15 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 куриных филе; – 1 зубчик чеснока (или сухой); – соль; – черный молотый перец; – молотая паприка; – нежный карри; – пшеничная мука. Кляр: – 4 сырых куриных яйца; – 2 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки молока; – 4 столовые ложки муки; – соль. Приготовление: Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Важно, чтобы они были не грубы, чтобы быстро прожаривались. Добавляем к кусочкам соли, молотого перца, паприки, карри и натертый или выжатый чеснок. Перемешиваем, чтобы специи равномерно разошлись по мясу. Для кляра просто смешайте все ингредиенты. Кусочки курицы смешиваем с мукой, погружаем в кляр и жарим на умеренном огне в глубокой сковороде. Подавайте с французским картофелем или любимым пюре. Рецепт холодного сырника с персиками Время: 2 часа Порции: 6 Ингредиенты на форму 21 сантиметр: – 300 граммов печенья к кофе; – 150 граммов сливочного масла; – 500 граммов крем-сыра; – 250 граммов жирных 33 – 36% сливок; – 20 граммов желатина + 100 миллилитров воды; – 120 граммов сахарной пудры; – 10 граммов ванильного сахара; – 3 – 4 персика или нектарина; – 1 пачка персикового желе. Приготовление: ️Форму укройте пергаментом для выпечки. Стенки смажьте каплей растительного масла. Песочное печенье измельчите в крошку с помощью блендера, Сливочное масло растопите в микроволновке. Затем следует смешать крошку и масло и тщательно перемешать. Выложите массу в форму и разровняйте лепешку, прижимая крепко печенье к стенкам и днищу формы с небольшими бортиками. Сырник с персиками / Фото olgas flavor factory Желатин залейте водой и отставьте на 10 минут, чтобы он набух. После – растопите желатин на водяной бане или в микроволновке (20 секунд), извлеките, перемешайте. Если он не растопился, подогрейте еще немного. ️Соедините сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и взбейте массу миксером 1 минуту. Влейте сливки и взбивайте минуту. Добавьте растопленный желатин, сбивайте до однородности массы. Выложите сырную массу на лепешку, разровняйте и отправьте в холодильник. ️Персиковое желе готовим согласно инструкции на упаковке, охлаждаем до комнатной температуры. ️Персики нарежьте, выложите сверху творожной массы и залейте 5 – 6 столовыми ложками желе. Кладем в холодильник на 15 минут. Вынимаем и заливаем остальное желе. Чтобы не протекало – рекомендуем поставить форму с тортом на ровную тарелку и брать его за тарелку, а не за форму. Кладем в холодильник до застывания желе. Чтобы снять форму, подуйте феном на стенки, или прислоните к форме горячее полотенце. Есть и более легкий вариант – перед началом приготовления, укройте борта формы ацетатной лентой. Приятного аппетита! Понравились праздничные рецепты? Попытайтесь также приготовить желейный торт с фруктами без выпечки. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без мяса и колбас: какие блюда нельзя есть на СпасаРецепт булки с вишней и шоколадом, который приготовит даже начинающийЛегко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый деньСтрастная неделя 2023: постное питание на каждый деньПринимаем гостей правильно: три рецепта салатов на Ивана Купала