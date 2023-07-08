Что приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предков

Ивана Купала – невероятный праздник, полный таинственности. Наши предки праздновали его особым способом, а традиционные угощения были «изюминкой» веселья.

Ночь на Купала – магическая. Именно во время нее девушки выбирают суженых, ищут мифический цвет папоротника. Праздничные обряды являются незаменимой частью праздника – купание до утра и обливание особой водой Иванов, очищающий костер. Не обошли волшебства и праздничных блюд.

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Праздник Ивана Купала приходится на период петровки или Петрова поста. Этот пост не так строг, как Великий, но его также соблюдали. Именно поэтому блюда, которые готовили под Ивана Купала, должны быть песни.