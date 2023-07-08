Что приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предков

Празднование Ивана Купала должно обязательно проходить у воды / Фото unsplash
Петровский квас
- Время: 1 час + время на настаивание
- Порций: 5 литров
Ингредиенты:
– 800 грамм ржаных сухарей;
– 4 литра воды;
– 0,5 столовых ложек муки;
– 100 грамм сахара;
– 100 грамм меда;
– 100 грамм тертого хрена;
– 25 грамм дрожжей.
Приготовление:
- В духовке хорошо поджарьте сухари и залейте кипятком.
- Оставьте в сутки в теплом месте.
- Затем процедите закваску через марлю в эмалированную посуду и добавьте воду.
- Дрожжи и муку разведите в небольшом количестве теплого кваса, влейте в оставшуюся квасу.
- В массу добавьте сахар, он должен настаиваться в теплом месте для брожения на 5 – 6 часов.
- Перед тем как разливать квас в бутылки, добавьте в него мед и хрен (можно имбирь).
- Бутылки с квасом закройте и поставьте в холодильник на двое суток.
- Подавать с кусочками льда.
Кваша с ржаной мукой и грецкими орехами
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 миллилитров кваса;
– 100 грамм вяленых или копченых груш и яблок;
– 5 кусочков ржаного хлеба;
– 150 грамм хлеба для чипсов;
– 50 грамм грецких орехов;
– сок 1/2 лимона;
– щепотка красного молотого перца;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Для начала возьмите 5 кусочков ржаного хлеба и замочите в квасе на 10 минут.
- Затем добавьте в смесь 100 грамм вяленых или копченых груш и яблок.
- Эту смесь высыпьте в кастрюлю и доведите до кипения. Она должна полностью выхолонуть.
- Удалите из хлебной смеси яблоки и груши, а массу перетрите через сито или с помощью блендера. Масса должна обладать кремовой консистенцией.
- В хлебную массу влейте сок лимона и всыпьте щепотку красного молотого перца и щепотку соли.
- Для приготовления ржаных чипсов: 150 грамм хлеба тонко нарежьте и подсушите в духовке при 185 градусах где-то 3 минуты.
- Грецкие орехи измельчите и посыпьте квашу.
- Подавайте с чипсами из ржаного хлеба.
Пирог с зеленью
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
для теста:
– 2 яйца куриные;
– 350 грамм пшеничной муки;
– 400 миллилитров кефира;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки пищевой соды;
– 1 чайная ложка сладкосливочного масла;
– кунжут белый по вкусу; для начинки:
– 150 грамм зеленого лука;
– 4 яйца;
– укроп по вкусу;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую.
- После того, как они остынут, почистите их и мелко нашинкуйте.
- Помойте и нашинкуйте укроп и лук.
- В большой миске соедините яйца, зелень и специи. Начинка готова.
- Для приготовления теста в глубокую емкость вылейте кефир, добавьте яйца, соду, соль, специи по вкусу (к рецепту не добавляли, но имейте в виду). Хорошо перемешайте все.
- Всыпьте в массу муку и хорошо перемешайте венчиком. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Выложите часть теста в смазанную сливочным маслом форму для выпечки. Сверху высыпьте начинку.
- На нее ложкой выложите оставшуюся часть теста.
- Посыпайте все кунжутом.
- Выпекайте пирог в духовке около 50 – 60 минут.
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