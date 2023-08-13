Рецепты Что приготовить на Маковея – рецепты на Медовый Спас По Admin - 13 августа, 2023 0 61 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Издавна украинцы уважали и готовились к религиозным праздникам: Рождество Христово, Иордан, Пасха, Троица, Спаса и другие. В этом году Медовый Спас 14 августа, мы предлагаем несколько идей к праздничному столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта к праздничному столу на Медовый Спас, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Салат с грушей и голубым сыром Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – листья шпината; – 2 груши; – 100 граммов голубого сыра; – 2 столовые ложки меда; – 1 чайная ложка горчицы; – 1 столовая ложка соевого соуса; – орешки; – клюква. Приготовление: Смешиваем для заправки жидкий мед, горчицу, соевый соус. Добавляем в шпинат и быстро перемешиваем. Салат с грушей и медом / Фото Taste Выкладываем порционно на тарелки. Сверху добавляем нарезанные ломтиками груши, кусочки голубого сыра. Обильно посыпаем вяленой клюквой, орешками и сразу подаем на стол. Приятного аппетита! Окорочка с грейпфрутом и медом Время: 4 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 4 куриных окорочка (примерно по 200 граммов); – соль; – черный молотый перец; – 3 розовых грейпфрута; – 125 грамм сухого белого вина; – 1 луковица; – 1 морковь; – 2 стебля лука порей; – 1 столовая ложка сливочного масла; – 125 граммов куриного бульона; – 2 столовые ложки меда; – 2 чайные ложки апельсинового сока. Приготовление: Окорочка смазываем приправами. Из грейпфрутов отжимаем сок. Перемешиваем 2 столовые ложки сока с 2 столовыми ложками вина и закладываем туда окорочка на 2 часа, чтобы они замариновались. Выкладываем окорочка на противень, смазанное маслом и запекаем 30 минут при 200 градусах. Лук и морковь нарезаем кубиками, порей – кольцами. Тушим все в сливочном масле и приправляем специями. Вливаем грейпфрутовый сок, вино, бульон и тушим 5 минут. Намазываем окорочка медом и жарим еще 5 минут. Грейпфрут чистим и нарезаем ломтиками, добавляем к овощам с конфитюром. Приятного аппетита! Рецепт макового рулета Время: 6 часов Порции: 6 – 8 Ингредиенты для опары: – 150 граммов молока; – 4 грамма сухих дрожжей; – 80 граммов муки; – 10 граммов сахара. Приготовление: Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты. Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте. Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25-30 минут. Ингредиенты для теста: – опара; – 50 граммов яйца; – 30 граммов сахара; – 50 граммов сливочного масла; – 3 грамма соли; – 250 граммов муки; – ванильный сахар. Приготовление: Для теста подсоедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом. Маковый рулет / Фото The spruce eat Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа. Ингредиенты для глазирования: – 10 граммов желтка; – 10 граммов воды. Приготовление: Для глазирования соедините желток с водой. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края. Защелкните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз. Смажьте рулет тонким слоем глазировки. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час. Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут. Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте на стол. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить хачапури за 15 минут. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутКак начинают день настоящие гурманы: 3 самые вкусные тосты на завтракВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материКак приготовить картофель – рецепт с укропомРаз-два и готово: элементарный летний торт без выпечки