Что приготовить на Маковея – рецепты на Медовый Спас

Издавна украинцы уважали и готовились к религиозным праздникам: Рождество Христово, Иордан, Пасха, Троица, Спаса и другие. В этом году Медовый Спас 14 августа, мы предлагаем несколько идей к праздничному столу. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил три рецепта к праздничному столу на Медовый Спас, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом Салат с грушей и голубым сыром Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– листья шпината;

– 2 груши;

– 100 граммов голубого сыра;

– 2 столовые ложки меда;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– орешки;

– клюква. Приготовление: Смешиваем для заправки жидкий мед, горчицу, соевый соус. Добавляем в шпинат и быстро перемешиваем. Салат с грушей и медом / Фото Taste Выкладываем порционно на тарелки. Сверху добавляем нарезанные ломтиками груши, кусочки голубого сыра.

Обильно посыпаем вяленой клюквой, орешками и сразу подаем на стол. Приятного аппетита! Окорочка с грейпфрутом и медом Время: 4 часа

4 часа Порции: 4 Ингредиенты:

– 4 куриных окорочка (примерно по 200 граммов);

– соль;

– черный молотый перец;

– 3 розовых грейпфрута;

– 125 грамм сухого белого вина;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 стебля лука порей;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 125 граммов куриного бульона;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 чайные ложки апельсинового сока. Приготовление: Окорочка смазываем приправами.

Из грейпфрутов отжимаем сок. Перемешиваем 2 столовые ложки сока с 2 столовыми ложками вина и закладываем туда окорочка на 2 часа, чтобы они замариновались.

Выкладываем окорочка на противень, смазанное маслом и запекаем 30 минут при 200 градусах.

Лук и морковь нарезаем кубиками, порей – кольцами. Тушим все в сливочном масле и приправляем специями.

Вливаем грейпфрутовый сок, вино, бульон и тушим 5 минут. Намазываем окорочка медом и жарим еще 5 минут.

Грейпфрут чистим и нарезаем ломтиками, добавляем к овощам с конфитюром. Приятного аппетита! Рецепт макового рулета Время: 6 часов

6 часов Порции: 6 – 8 Ингредиенты для опары:

– 150 граммов молока;

– 4 грамма сухих дрожжей;

– 80 граммов муки;

– 10 граммов сахара. Приготовление: Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.

Добавьте в муку сухие дрожжи и сахар – перемешайте сухие ингредиенты.

Через 15 минут налейте в них теплое молоко и перемешайте.

Накройте опару слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 25-30 минут. Ингредиенты для теста:

– опара;

– 50 граммов яйца;

– 30 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 3 грамма соли;

– 250 граммов муки;

– ванильный сахар. Приготовление: Для теста подсоедините опару с яйцом, сахаром и ванильным сахаром.

Добавьте муку и соль. Соедините массу с мягким сливочным маслом. Маковый рулет / Фото The spruce eat Замесите тесто, переложите его в миску и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто в теплое место без сквозняков на 2 часа. Ингредиенты для глазирования:

– 10 граммов желтка;

– 10 граммов воды. Приготовление: Для глазирования соедините желток с водой.

Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30х40 сантиметров.

Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.

Заверните тугой рулет, защипывая края.

Защелкните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.

Смажьте рулет тонким слоем глазировки.

Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.

Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут.

Достаньте готовый рулет и дайте ему полностью остыть.

Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой и подавайте на стол. Приятного аппетита! Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить хачапури за 15 минут. На Перекоп.инфо можно прочитать про: Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут

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