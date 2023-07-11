Что приготовить на Петра и Павла: традиционные праздничные блюда сквозь века

День Петра и Павла – один из самых больших религиозных праздников в православной традиции, именно в этот день завершается пост Петра. Именно поэтому издревле празднование в этот день было особенным.

Наши предки во все времена старались придерживаться примет и традиций. Христианский праздник, который в народе получил название Петровка, приходится на 12 июля. В этот день нужно обязательно приготовить традиционные украинские блюда, о которых рассказывает 24 Канал.

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Символизм блюд

Праздник Петра и Павла – это конец поста. Для украинцев это особый период, который принято пышно праздновать. За общей трапезой обычно собиралась целая семья, друзья и соседи. Устраивали такие обеды в саду или во дворе, чтобы сполна насладиться летом.

Традиционным блюдом были так называемые мандрики. В лепешки из пшеничного теста добавляли пахту (собранные во время Петровки) и переваренную сыворотку, а также сыр и яйца. Название пирожков в народе связывали с рассказом о путешествии по миру апостолов Петра и Павла. Согласно рассказу, у них кукушка украла одного «мандрика» и за это ее Бог наказал – именно в это время она перестает ковать.

Празднование согласно традициям / Фото unsplash

К празднику Петра хозяйки пытались совершить первые зажинки ячменя из нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб.

Что приготовить на современный праздник

В этот день наши предки варили красный борщ. Как раз наступила пора нового урожая, почему же не воспользоваться такой возможностью?

После поста хочется мяса, поэтому в этот день резали домашнего кабанчика или птицу и готовили из них мясные блюда, домашние колбасы.

Поскольку Петр – покровитель рыбного промысла, то в этот праздник на столе также должны быть блюда из свежей рыбы. Рыба со спаржей станет отличной идеей для каждой семьи.