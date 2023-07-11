Рецепты Что приготовить на Петра и Павла: традиционные праздничные блюда сквозь века По Admin - 11 июля, 2023 0 48 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp День Петра и Павла – один из самых больших религиозных праздников в православной традиции, именно в этот день завершается пост Петра. Именно поэтому издревле празднование в этот день было особенным. Наши предки во все времена старались придерживаться примет и традиций. Христианский праздник, который в народе получил название Петровка, приходится на 12 июля. В этот день нужно обязательно приготовить традиционные украинские блюда, о которых рассказывает 24 Канал. Читайте Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины Символизм блюд Праздник Петра и Павла – это конец поста. Для украинцев это особый период, который принято пышно праздновать. За общей трапезой обычно собиралась целая семья, друзья и соседи. Устраивали такие обеды в саду или во дворе, чтобы сполна насладиться летом. Традиционным блюдом были так называемые мандрики. В лепешки из пшеничного теста добавляли пахту (собранные во время Петровки) и переваренную сыворотку, а также сыр и яйца. Название пирожков в народе связывали с рассказом о путешествии по миру апостолов Петра и Павла. Согласно рассказу, у них кукушка украла одного «мандрика» и за это ее Бог наказал – именно в это время она перестает ковать. Празднование согласно традициям / Фото unsplash К празднику Петра хозяйки пытались совершить первые зажинки ячменя из нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб. Что приготовить на современный праздник В этот день наши предки варили красный борщ. Как раз наступила пора нового урожая, почему же не воспользоваться такой возможностью? После поста хочется мяса, поэтому в этот день резали домашнего кабанчика или птицу и готовили из них мясные блюда, домашние колбасы. Поскольку Петр – покровитель рыбного промысла, то в этот праздник на столе также должны быть блюда из свежей рыбы. Рыба со спаржей станет отличной идеей для каждой семьи. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Должны быть на Ивана Купала: рецепт заварных вареников с вишнямиЗакройте лето в банку: компот из клубники – особенно легкий рецептОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровСовершенно потрясающий рецепт кваса, который готовили еще наши предки: используем бузинуЛегко и быстро – рецепт варенья из розы