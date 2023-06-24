Рецепты Что приготовить на ужин: три легких рецепта на каждый день По Admin - 24 июня, 2023 0 33 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ужин должен быть легко и одновременно насытить организм. Лучше всего подходят для последнего приема овощи: свежие или термически обработанные. Трудно придумать блюдо своими руками? Воспользуйтесь нашей подборкой. Не знаете, что приготовить на ужин? Воспользуйтесь подборкой 24 канала, здесь вы найдете блюда по выбору. Читайте также В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Рецепт фаршированных грибов с творогом Ингредиенты: – 500 граммов больших шампиньонов; – 2 морковки; – 1 репчатый лук; – 150 – 200 граммов твердого сыра; – соль; – черный молотый перец; – масло; – майоран (по желанию). Приготовление: Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем. Разогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром. Запекаем 15 минут до готовности. Приятного аппетита! Рецепт пасты с морепродуктами Ингредиенты: – 210 граммов спагетти твердых сортов; – 200 г чистых хвостов тигровых креветок (250 г неочищенных); – 250 граммов томатов черри; – 50 г оливкового масла Extra Virgin; – 2 зубчика чеснока; – 30 граммов тертого пармезана; – 1 лимон (цедра); – 10 грамм листиков базилика (для подачи); – соль. Приготовление: Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи. Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем. Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок. В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая. Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки. Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая. Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном. Приятного аппетита! Салат коул слоу из белокочанной капусты. Ингредиенты: – 500 граммов белокочанной капусты; – 500 граммов красной капусты; – 300 граммов моркови; – 1 чайная ложка соли; – 1 столовая ложка сахара; – 150 граммов домашнего майонеза; – 1 столовая ложка уксуса; – 1 столовая ложка медовой горчицы. Приготовление: В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус. Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту. Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем. Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной. Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Основное блюдо, салат и коктейль: что приготовить на День отца – быстрое менюСезон в разгаре: пляцок из ревеня – простой рецептЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеКак из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами