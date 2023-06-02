Что приготовить на завтрак из овощей: диетолог поделилась рецептами

Овощи на завтрак — вкусный и полезный способ начать день. Врач-диетолог Виктория Гончар рассказала, что можно из них приготовить.

По словам эксперта, отличное решение для первого приема пищи — сделать омлет с овощами. Лучшие овощи для омлета — помидоры и сладкий перец. Кроме того, в блюдо можно добавить зелень, лук-порей, шпинат и спаржу. Еще один вариант — подать к омлету нарезку из огурцов, листья салата или квашеную капусту.

Еще одно блюдо для быстрого завтрака — крупно нарезанные огурцы, перец и помидоры, политые лимонным соком и оливковым маслом и посыпанные зеленью. Эти ингредиенты насыщают организм жирорастворимыми витаминами и аскорбиновой кислотой. В салат можно добавить козий сыр, оливки, натуральный несладкий йогурт. Дополнить завтрак можно тостами из цельнозерновых злаков, яйцом или вареной грудкой.

По мнению врача, начать день можно и с овощного буррито. Для этого понадобится лепешка из цельнозерновой муки, похожая на тонкий лаваш. В закуску можно положить кусочки куриной грудки с листьями салата, помидором и огурцом, сладким перцем и сыром.

Тем, кто с утра не особо любит есть плотные блюда, эксперт порекомендовала сделать овощной смузи. За основу можно взять брокколи, руколу, шпинат, тыкву, морковь или свеклу, сельдерей, петрушку и смешать с маложирными сливками, йогуртом, питьевой или минеральной водой, пишет «Доктор Питер».