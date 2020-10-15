Что происходит в Алматы?

Пандемия коронавируса продолжает доминировать в международной повестке дня. Хотя еще слишком рано говорить, остался ли пик кризиса здравоохранения позади, ряд стран по всему миру осторожно начинают отмену карантинных мер, которые действовали в течение нескольких месяцев. Европейские страны, включая Испанию и Италию, которые в настоящее время являются наиболее пострадавшими странами в регионе, начинают ослаблять меры изоляции, в том числе разрешая детям выходить на улицу. Китай, Индия, Нигерия, Новая Зеландия и другие государства также медленно открываются. После необычайно сложного начала года есть место для оптимизма. По сравнению с другими странами, Казахстану пока достаточно повезло, что распространение Covid-19 не повлияло на него слишком серьезно. На прошлой неделе главный государственный врач объявил, что к концу мая в Казахстане могут быть зарегистрированы около 4000 случаев коронавируса, согласно заявлению правительства Казахстана. В глобальном масштабе, как известно, трудно предсказать вероятное число инфекций и смертей, когда дело доходит до этой пандемии. Более детально читайте новости Алматы .

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«Тем не менее, если эта цифра будет достигнута, это можно считать положительным результатом для Казахстана и доказательством того, что карантинные меры, принятые властями для замедления распространения вируса, были успешными. В то же время очевидно, что для самоуспокоенности нет места, и шаги по отмене карантинных мер следует рассматривать очень внимательно », — отмечается в заявлении, которое Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал 27 апреля заявление, в котором объявил, что ЧП в стране завершится 11 мая, если не произойдет новая массовая вспышка пандемии. Госкомиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы Нур-Султана. В первую очередь, начнут свою работу промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные компании, транспортные компании, банки, центры бытовых услуг при соблюдении всех санитарных норм и проведении регулярной дезинфекции рабочих мест. После почти двухмесячной приостановки с 1 мая правительство также откроет рейсы между столицей и крупнейшим городом Казахстана, Алматы. Согласно заявлению, страна медленно пытается начать процесс возвращения к нормальной жизни. Как сказано в сообщении, будут закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и другие многолюдные места. Дистанционное обучение будет продолжено в университетах, колледжах и школах.

Все эти меры принимаются для обеспечения общественной безопасности. Президент отметил, что трудные, но необходимые решения, которые ему пришлось принять для предотвращения распространения вируса в Казахстане, были в значительной степени успешными, поскольку пандемия не растет в геометрической прогрессии. Это, безусловно, доказательство того, что введение карантинных мер через шесть дней после подтверждения первого случая коронавируса в стране было правильным шагом. В своем заявлении Токаев остановился на мерах правительства, которые были приняты для поддержки людей, которые испытали финансовые затруднения за последние два месяца. Он отметил, что более 4,2 миллиона человек получили финансовую помощь, в том числе более 1,6 миллиона человек получат государственную помощь на оплату коммунальных услуг. Пандемия негативно повлияла не только на отдельных людей, но и на малый и средний бизнес. В этой связи Президент объявил, что меры налогового стимулирования охватили более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить более 2,3 миллиарда долларов. Кроме того, во избежание потери рабочих мест и снижения заработной платы формируется реестр соответствующих компаний, которые получат необходимую поддержку. В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составляет около 13,8 миллиарда долларов. В то же время Токаев в этом заявлении подчеркнул, что частичное ослабление карантинных мер в настоящее время нельзя рассматривать как возврат к нормальному образу жизни. О вирусе еще многое неизвестно, и остается возможность глобальной второй волны пандемии. Смотрите подробнее oqu.news .

Ифтары в священный месяц Рамадан, а также майские праздники нужно будет отменить. Как отметил Глава государства, главная задача — сохранить жизнь и здоровье граждан. Но страна готовится к посткризисному периоду. Токаев заявил, что развитию медицины будет уделяться первоочередное внимание и будет оказана существенная поддержка со стороны государства. Это будет особенно важно, когда наконец появится формула для создания вакцины. Кроме того, правительство и Национальный банк подготовят Комплексный план восстановления экономического роста, включая поддержку наиболее пострадавших секторов.