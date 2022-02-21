Что сейчас с севастопольским детским лагерем «Омега»?

Фото: Элина Орёл, со страницы «Детский лагерь в Крыму «Чайка» Батилиман» / ВКонтакте

Ближайшее время детский оздоровительный лагерь «Омега» не откроется. В каком на данный момент он состоянии и что ждёт лагерь, выяснял новостной портал ForPost.

Четыре года назад учреждение закрыли на реконструкцию. В ГАУ «Планета детства», в управлении которого находится детский лагерь, сообщить о дате его открытия не могут.

«Мы не занимаемся реконструкцией, мы организация, которая эксплуатирует лагеря, организовывает отдых и оздоровление детей, а ремонт, строительство — это не наша область», — пояснил руководитель организации Сергей Гриднев.

При этом, как отмечают севастопольцы, живущие рядом с лагерем «Омега», каких-либо строительных работ на территории не проводится.

В Департаменте капитального строительства уточнили, что их ведомство не реконструирует учреждение. Причина в том, что Департамент образования и науки Правительства Севастополя до сих пор не передал им лагерь.

Ещё в 2012 году детский лагерь был признан аварийным. Уже тогда его закрыли. А после началось долгое переоформление лагеря и земельного участка из собственности Черноморского флота в собственность города. Только в 2020 году учреждение передали в оперативное управление Департамента образования, а конкретно — ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства».

Затем началась разработка плана развития лагеря с визуализацией на местности. Ремонтировать его планировалось за счёт федеральных средств. Департамент отправил заявку на включение объекта в программу ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года. В начале этого года Правительство Севастополя направило заявку в Правительство РФ с просьбой выделить деньги на реконструкцию.

«В случае положительного решения лагерь будет включён в ФЦП на 2023–2025 год и передан на реконструкцию <департаменту капстроя>», — сообщает Департамент образования.

Теперь реконструкция детского лагеря «Омега» зависит от решения федеральных органов власти. Однако есть опасения, что объект просто не успели включить в ФЦП, так как её реализация была досрочно прекращена с 1 января этого года.

Также в управление «Планеты детства» передан лагерь «Чайка» 13-го судоремонтного завода, расположенный в урочище Батилиман.

«Чайку» передали в таком состоянии, что детей туда завозить нельзя. Завод её просто довёл до ручки. Я не знаю, сколько туда надо вложить, чтобы лагерь заработал <…> Дальше город будет решать, что с ним делать», — рассказал Гриднев.