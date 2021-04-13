Что смогли, то освоили: как Севастополь справляется с деньгами Собянина

Севастопольские чиновники стали лучше осваивать деньги, выделенные на госпрограммы. Такой вывод можно сделать из отчёта Контрольно-счетной палаты города. По данным ведомства, за период в три года (с 2018 по 2020), при ежегодном увеличении программных расходов, наблюдается положительная динамика по уровню кассового исполнения.

По сути, почти весь бюджет города расписан на госпрограммы – объем финансового обеспечения по этому направлению составляет 59 миллиардов рублей или 95 процентов от общего объема расходов на 2020 год.

Как отмечают эксперты КСП, в Севастополе улучшается качество управления финансовыми ресурсами. Так, в 2020 году объем неисполненных бюджетных ассигнований в сравнении с 2019 годом уменьшился на 1,6 миллиарда рублей. Хуже всего были освоены средства, которые выделили на развитие инвестиционной деятельности – уровень неисполнения по этой программе составил 36,6 процентов.

В то же время, по данным анализа КСП, по состоянию на 31 декабря 2020 года кассовое исполнение по расходам, профинансированным по соглашению с Москвой, составило всего 57,4 процента. То есть к концу года в Севастополе смогли освоить 6,8 из почти 12 выделенных миллиардов.

Возможно, показатели исполнения смогли подтянуть уже в начале этого года, закрывая платежи по актам, сданным уже после 31 декабря. Но есть и примеры, когда в Севастополе так и не смогли освоить средства в сумме 137 миллионов рублей, выделенные на закупку дорожной техники – при проведении конкурсных процедур никто из поставщиков не подал заявки.

При этом объем финансовой помощи из бюджета Москвы в 2020 году, по сравнению с 2019-м, вырос почти в пять раз. Всего в прошлом году Москва выделила нашему городу 11,8 миллиардов рублей – это на 9,4 миллиарда рублей больше, чем в позапрошлом.

Этот межбюджетный трансферт был распределен между 10 структурами Правительства города, которые являются главными распорядителями бюджетных средств. Лучше всего с этими средствами справились в Департаменте городского хозяйства – уровень освоения составил 80,6 процентов (или 2, 79 миллиарда рублей).Лариса Петренко