Что такое арбитраж?

Узнайте, что происходит на арбитражном слушании, когда вы сталкиваетесь со страховой компанией по поводу вашего иска о возмещении вреда.

Арбитражное слушание похоже на рассмотрение мелких тяжб. Участники представляют доказательства и аргументы, подтверждающие свою позицию. После слушания арбитраж Fosfa принимает решение в пользу той или иной стороны.

В отличие от медиации, арбитр не обязан пытаться найти компромисс. Арбитр больше похож на судью, который заслушивает доказательства и выносит решение.

У арбитража , особенно у «обязательного» арбитража есть свои плюсы и минусы . Узнайте больше об использовании арбитража для урегулирования исков о причинении личного вреда и о том, что вы можете ожидать от арбитражного слушания.

Когда вы подаете иск о возмещении личного вреда в чужую страховую компанию, называемый претензией «третьей стороны», лучше всего, чтобы все участвующие стороны договорились о справедливом урегулировании . Но иногда утверждают, что переговоры терпят неудачу, и вы должны рассмотреть другие варианты . Арбитраж — один из таких вариантов.

Когда вы подаете иск о возмещении личного вреда в свою страховую компанию, называемый иском «первой стороны», арбитраж может быть вашим единственным вариантом. Многие полисы автострахования содержат « арбитражную оговорку », которая требует, чтобы споры между держателем полиса и страховой компанией проходили через обязательный арбитраж.

Арбитраж может быть хорошей альтернативой подаче иска о телесных повреждениях, если вы не можете достичь справедливого урегулирования со страховой компанией. Просто убедитесь, что вы учли риски, прежде чем требовать арбитража.

Поговорите с опытным адвокатом по травмам, чтобы убедиться, что арбитраж — лучший способ разрешить вашу претензию.

Когда вы соглашаетесь на арбитраж, вы столкнетесь со страховой компанией и ее юристами. Если вы решили рассматривать иск о незначительной травме без адвоката , вы, вероятно, будете в порядке в арбитраже, если будете хорошо подготовлены.

Когда слушание начнется, вы будете в одной комнате с представителем страховой компании и ее поверенным. Вы сядете друг напротив друга за столом для переговоров, а арбитр будет во главе стола.

Репортер суда может присутствовать, чтобы записать все сказанное. Свидетели обычно ждут в холле или другой комнате.

Арбитр представится и ознакомится с правилами слушания. Вы и адвокат страховой компании будете присягнуты говорить правду. Арбитр также может попросить свидетелей привести к присяге.

Обе стороны могут сделать вступительное заявление. Затем каждая сторона без перерыва представит свои аргументы. После презентации каждой стороны другая сторона может задавать вопросы, но это не обязательно. Арбитры полагаются в первую очередь на доказательства, а не на аргументы той или иной стороны.

Сначала вы представите свои доказательства, потому что вы являетесь подателем петиции и несете бремя изложения своей аргументации. Если вы оспариваете претензию третьей стороны, вы несете бремя доказывания, чтобы доказать, что застрахованное лицо или предприятие несет ответственность за ваши травмы, а также объем ваших травм, боли и страданий .

Если вы боретесь с собственной страховой компанией, вам нужно будет доказать размер вашего ущерба и почему они должны выплатить ваше требование о компенсации.

Теоретически оппозиции не нужно говорить ни слова. Вы подали первоначальное исковое заявление о возмещении вреда, и вам предстоит доказать его обоснованность.

Многие страховые компании перед арбитражем просят заключить соглашение по высокой и низкой цене . В соответствии с соглашением high-low вы получаете минимальную сумму, независимо от решения арбитра, и страховая компания защищена от необычно большого вознаграждения в вашу пользу.