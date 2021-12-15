Что такое богемский хрусталь?

Основным материалом, с которым работает наша компания, является чешский хрусталь. Но знаете ли вы, что именно представляет собой этот всемирно известный материал? Чешский хрусталь, производимый в регионе Богемия (ныне часть Чешской Республики) уже с 16 века, признан во всем мире своим высочайшим качеством, красотой и мастерством.

РАЗНИЦА МЕЖДУ СТЕКЛОМ И ХРУСТАЛЕМ

Значение хрусталя отличается от страны к стране. Однако в западном мире кристалл чаще всего называют стеклом с присутствием свинца. То, о чем мы в Wranovsky, говорим, когда говорим, что богемский хрусталь — это стекло, произведенное в традиционном богемском регионе с содержанием свинца не менее 24%.

ВИЗУАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БОГЕМСКОГО ХРУСТАЛЯ

Мы не зря используем свинец в наших изделиях из стекла — он просто потрясающе выглядит! Богемский хрусталь известен своим блеском. Этот блеск достигается именно за счет большого количества свинца. Свинец вызывает в стекле высокий показатель преломления, что, в свою очередь, увеличивает способность стекла разделять свет на все цвета.

Чем больше разрезов сделано в стекле, тем больше сверкающего эффекта и света отражается через объект. Вы можете увидеть, как наш богемский хрусталь отражает свет, на нескольких детальных снимках некоторых из наших люстр ниже.

Мы используем 24% богемского выдувного вручную свинцового хрусталя для изготовления таких компонентов, как чаши люстр, и 30% свинцового богемского хрусталя для отделки.

Мы гордимся своей бескомпромиссной политикой в ​​отношении качества материалов, и это то, что наши клиенты ценят через несколько лет, 20 лет или даже 30 лет спустя, когда наши люстры все еще не теряют своей сияющей красоты.