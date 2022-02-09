Что такое дакимакура (также известная как даки)?

Как выглядит дакимакура?

Вот несколько обычных пар:

Персонаж в той же позе, но спереди и сзади

Персонаж в двух нарядах, особенно если они трансформируются или переодеваются в костюм (например , девочки -волшебницы ) .

Два персонажа из одной истории.

Где можно купить дакимакуру онлайн?

Дакимакура состоит из двух частей: подушки и наволочки.

К счастью, производители за пределами Японии теперь выпускают подушки, соответствующие размерам дакимакура. Если вы не очень разборчивы, ваша подушка дакимакура не обязательно должна быть из Японии, чтобы ее можно было обслуживать! Ниже мы связали несколько из наших предпочтительных вариантов, доступных в Интернете. Вы можете спросить: «А как же наволочки?» Наш ответ: Это очень сильно зависит от вкуса человека, который будет использовать подушку. Наволочка дакимакура часто является личной покупкой, а иногда даже заказным проектом.

Нет ничего необычного в том, чтобы прибегнуть к печати заказанного фан-арта на наволочке! Тем не менее, чем популярнее персонаж аниме или манги, тем проще будет найти готовую наволочку с его изображением.

Зачем использовать дакимакуру?

Дакимакура стали культурным явлением и теперь широко известны во всем мире. Некоторые аниме и манга начали включать дакимакуру в свои официальные товары. Это тоже обычный сувенир из отпуска.

Думаете ли вы об этом как об ортопедической подушке, замене защитного одеяла или любовной подушке, дакимакура будет работать. Начать коллекцию наволочек для него также относительно легко. Пока у вас уже есть подушка в измерениях дакимакура, вам больше ничего не нужно.

Это не лучше, чем обычная подушка для тела, но это милая подушка, если вы поклонник аниме-сериала или если вам нравятся причудливые предметы из далеких мест. Приятного просмотра и удачного коллекционирования!