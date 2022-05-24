Что такое дома из СИП панелей со вторым светом

При разработке проектов домов клиенты часто интересуются возможностью организовать «второй свет». Одни хотят такое жилье, другие – сомневаются. Есть и противники данного архитектурного решения. Под вторым светом в строительстве подразумевают помещение, где отсутствует потолочное перекрытие. Такой прием помогает визуально создать ощущение большого и объемного пространства, путем активного проникновения солнечного света. Также объединяет первый и второй этаж между собой. Остановимся подробнее на таких домах, расскажем об их особенностях и преимуществах.

Особенности домов со вторым светом

Именно внутри дома жильцы проводят большое количество времени. Комфортное пребывание зависит от того, как организовано внутреннее пространство здания. Оригинальное решение – наличие двойного света. При отсутствии перекрытий высота потолков может достигать от 5 до 8 м. Конечно, существуют и более высокие конструкции. Но такие дома подходят не каждому. При грамотном подходе такие архитектурные решения добавят света в комнату. Как вариант, можно установить витражное остекление.

Справка! Часто двойной свет используют в гостиных, где располагается дизайнерская лестница на второй этаж.

Наличие второго света придает интерьеру солидность, подчеркивает оригинальность внутреннего убранства. Дом, построенный в такой технологии, выглядит просторным. Усиливает эффект, свободно проникающий через оконные проемы и потолок, дневной свет. Современные отделочные материалы позволяют добиться изысканного дизайна в помещении.

Преимущества

Ключевыми достоинствами домов из сип панелей с двойным светом являются:

оригинальный дизайн;

возможность установки массивных элементов, интерьерных люстр, высоких растений и пр.;

панорамные окна открывают вид на участок;

потолок не «давит»;

можно следить за игрой света на некоторых предметах мебели, завораживающее зрелище;

отсутствие перегородок позволяет разделить помещение на несколько функциональных зон;

можно использовать различные стилевые направления, от классики до модерна;

в доме будет много естественного света.

Лучше всего такие постройки подойдут владельцам участков с красивыми пейзажами, например, с видом на побережье или другие красоты природы. В домах с двойным светом хорошая акустика. Удачно будут смотреться музыкальные инструменты или акустические системы для просмотра фильмов. Оригинально будут смотреться шторы во всю длину окна.

Среди недостатков отмечают повышенные затраты на обогрев постройки из-за возможных теплопотерь. Потребуется устанавливать дополнительные радиаторы, особенно, если конструкция расположена в холодном климате. А если окна расположены на солнечной стороне, при высокой температуре на улице в доме, потребуется дополнительно устанавливать и обслуживать систему кондиционирования. Также теряется площадь полезного пространства, приблизительно равное одной комнате.

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Источник: https://www.ilya-stroy.ru/projects/doma/vtoroy-svet/