Что такое подушка для тела и как ею пользоваться?

Хороший сон имеет первостепенное значение при обсуждении здоровья и счастья. Это топливо, которое держит нас в движении, пока мы беремся за предстоящий день. Если вы спите на боку, у вас проблемы со сном или вы просыпаетесь с болью в бедре и плече, возможно, вы захотите добавить органическую подушку для тела в свой режим сна.

На первый взгляд он может показаться немного пугающим, учитывая его размер, но я обещаю, что он станет вашим новым любимым средством для сна. Позвольте мне рассказать вам немного больше об этом must-have предмете.

Что такое подушка для тела?

Подушка для тела — это длинная узкая подушка, которую можно положить между ног, когда вы спите на боку. Целью подушки для тела является улучшение выравнивания позвоночника и облегчение точек давления.

Органические подушки для тела Savvy Rest выпускаются с четырьмя наполнителями: натуральный измельченный латекс, органический капок, натуральная шерсть и смесь шерсти и латекса.

Они также доступны в трех размерах: 15", 17" и 20".

Все органические подушки для тела Savvy Rest поставляются с неотбеленными накладками из органического хлопка натурального цвета с мягкой фланелевой отделкой, что придает дополнительный оттенок роскоши. Также в комплект входит облегающая наволочка из органического хлопка.

Как использовать подушку для тела?

Существует несколько способов использования подушки для тела. Это действительно зависит от того, что вы считаете наиболее удобным для вашего тела.

Вот некоторые из наиболее распространенных способов использования подушки для тела: