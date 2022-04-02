Что такое строительная вышка-тура? Совет от «Завод Союз РИЗ»

Организовать временное проживание в комфортных условиях? Покупка бытовок в Москве

Аренда лесов

Строительные леса можно купить в строительных магазинах. Как вариант, возможна аренда строительных лесов, цена в этом случае более низкая, чем при покупке. Аренда — отличный вариант для тех, кому леса нужны на 1 раз. А если у вас небольшой объект и объем работы вам возможно просто пригодится передвижная вышка тура. В то же время тем, кто занимается высотным ремонтом на постоянной основе, скорее всего, будет удобнее иметь собственные строительные леса. Рекомендуем вам заказать строительные вышки-туры по хорошей цене на сайте компании «Завод Союз РИЗ» https://lesavyshki.ru/catalog/vyshki-tury. Запишите телефон 8 499 444 31 37 и мэйл info@lesavyshki.ru.

Бытовки

Бытовка — временное жилище для рабочих на время стройки. Все бытовки представляют собой утеплённую прямоугольную комнату, снаружи похожее на контейнер. Обычно, деревянные конструкции называют просто бытовками, а более сложные — блок-контейнерами или строительными вагончиками. Сегодня можно на выгодных условиях купить бытовку в Москве.

Виды бытовок

Деревянная бытовка — идеальный вариант, если нужно недорогое временное жилище на несколько месяцев. Их часто используют при строительстве частных домов. После завершения строительства такие бытовки переделывают в сарайчики или дачные домики. Строительные вагончики — более долговечный и продвинутый вариант. Металлический каркас позволяет им выдерживать многократные перевозки (деревянные конструкции более хрупкие), значительно увеличивает срок службы, а также даёт возможность соединять несколько вагончиков, получая модульные здания.

Аренда бытовок

Чтобы не тратить ресурсы на бытовку после окончания работ, разумным вариантом будет аренда вагончика строительного либо бытовки.

Габариты бытовки

При фиксированной ширине (≈2.5м) длина бытовки варьируется. Самые распространённые — шестиметровые бытовки. Места в них достаточно для небольшой бригады рабочих. Бытовки меньшего размера не так популярны из-за ограниченного объёма. Семиметровые бытовки обычно покупают как временное жильё для семьи, на период стройки.

Отдельно хочется отметить: «бытовка» — это общее название для подобных конструкций, вагончики — это тоже бытовки, только металлические.