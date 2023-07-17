Что такое стронгер и зачем он нужен в автомобиле?

Выхлопную систему можно менять по-разному. Разделяют все переделки на две группы: замена и усовершенствование. Второе – это тюнинг, который подразумевает установку запчастей, улучшающих работу системы. Одним из примеров таких деталей будет стронгер. Забегая вперед, отметим, что его ставят взамен каталитического нейтрализатора.

Все дело в том, что удалить катализатор в Москве цена будет значительно меньше, чем поменять его на новый. Но стронгер – это не пламегаситель, и это тоже надо учитывать. У них и конструкция разная, и задачи. Пламегаситель снижает звук работающего двигателя, а стронгер – способствует отведений выхлопа в атмосферу.

Строение детали

Чтобы было легче разобраться в назначении стронгера, разберем его конструкцию. В его состав входит:

Входной патрубок.

Выходной патрубок.

Металлический корпус, в качестве сырья выступает сталь, алюминий, алюминизированная сталь или нержавеющая сталь.

Внутренних лопаток, они расположены так, чтобы продукты горения закручивались и ускорялись.

Важно, чтобы патрубки совпадали по размеру с теми элементами, с которыми они соединяются.

Строение несложное, но результат дает тот, что нужно.

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Принцип работы

Пока может быть не очень понятно, зачем устанавливают стронгер. Все станет яснее, когда разберем его свойства:

Попадая в деталь, выхлопные газы закручиваются и вместе с тем разгоняются.

Скорость движения продуктов горения на выходе из детали выше, чем на входе.

Ставится преграда от обратного давления, возникающего при движении газов в сторону двигателя.

Улучшается отвод продуктов горения из мотора, что благоприятно влияет на его работу.

Дело в том, что часть полезной работы мотора идет на то, чтобы противостоять противотоку. То есть, когда этот эффект убирается, производительность силового агрегата растет. Такой принцип используется в спортивных и прямоточных выхлопах. Стронгер также сгодится для такого эффекта.

Правила установки стронгера

В заводскую систему выхлопа стронгер практически никогда не входит. То есть ее узлы не рассчитываются под эту деталь. Тем не менее, после покупки машины, владельцы сами переделывают конструкцию системы отвода продуктов горения и устанавливают эту деталь.

Чаще всего ее ставят на замену вышедшему из строя каталитическому нейтрализатору. Обычно это вынужденная мера, ведь за счет драгоценных металлов, входящих в состав, катализатор стоит дорого. В старых машинах новый элемент стоит больше, чем само транспортное средство. К тому же на машины, разменявшие второй десяток, автокаты могут уже и не производится. Поэтому установка стронгера или пламегасителя – это те варианты, которые дают возможность привести работу машины в нормальное состояние.

Важно понимать, что при удалении катализатора значительно возрастает количество вредных веществ в выхлопе. Поэтому снижается экологический стандарт транспортного средства, что не даст возможность посещать некоторые страны на своей машине.

Однако не стоит думать, что это единственная задача стронгера. Деталь более универсальная, поэтому ее можно поставить в любое место выпускного тракта. Например, если пространство позволяет, то его ставят между резонатором или катализатором, или же между резонатором и глушителем. Важна правильность установки, то есть входной канал и выходной менять местами нельзя, ведь это ухудшит проходимость системы. Стронгер станет не ускорять газы, а наоборот замедлять их.

Сами же стронгеры бывают разной длины и диаметров входных и выходных патрубков. Чем длиннее деталь, тем более эффективно она справляется со своими задачами.