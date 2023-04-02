Что такое жидкие вибраторы, как действует, как выбрать и где купить жидкий вибратор

Тема секс-шопов овеяна стереотипами. Несмотря на возможность публично говорить на тему секса и нтимных отношений, многие до сих пор боятся даже вслух произносить слово “секс-шоп”, не говоря уже о том, чтобы зайти в сам магазин. Считается, что там можно найти только фаллоимитаторы, белье и костюмы для ролевых игр и плетки. На самом деле, ассортимент магазинов намного шире, и включает в себя в том числе и средства гигиены — лубриканты и смазки. Сегодня речь пойдет о жидких вибраторах (хоть это не совсем гигиена, но относится к категории интимных смазок).

Что такое жидкий вибратор

Итак, сначала стоит отметить, что “жидкий вибратор” это игра слов, так как на самом деле средство представляет собой гелеобразную субстанцию, которая оносится к категории возбуждающих смазок. Названа так благодаря своему эффекту. В составе подобной смазки есть специальные вещества — чаще всего это экстракты определенных растений, которые действуют местно, создавая ощущение вибрации или покалывания.

Жидкий вибратор можно наносить на все эрогенные зоны:

клитор;

соски;

половой член;

половые губы.

Исключение составляют оральные ласки. Жидкий вибратор не является лубрикантом в полном смысле слова, поэтому его нельзя использовать для орального секса. А еще необходимо беречь слизистые глаз и носа и не касаться их руками, на которых есть остатки смазки с виброэффектом.

Принцип действия жидких вибраторов

Жидкие вибраторы продаются в очень маленьких тюбиках, хотя стоят едва ли не дороже обычных лубрикантов большего объема. Это связано с тем, что для получения желаемого эффекта необходимо очень маленькое количество геля.

Небольшая капля наносится на нужно место и немного растирается. Активные вещества, которые находятся в составе жидкого вибратора, начинают действовать через несколько минут — к месту нанесения приливает кровь, орган нагревается и становится очень чувствительным. Сначала ощущается легкое покалывание, которое постепенно усиливается. Достаточно легкого движения, чтобы испытать оргазм.

Можно наносить вибратор совсем маленькими дозами, перемежая с ласками, постепенно доводя себя или партнера до высшей точки.

Как использовать жидкий вибратор

Жидкий вибратор — прекрасная секс-игрушка, которая хороша как сама по себе, так и в тандеме с более традиционными фаллоимитаторами или вибраторами.

Зона использования смазки довольно обширна. Вообще, жидкий вибратор — универсальная вещь, его можно использовать как мужчинам, так и женщинам. Наносится он на соски, клитор, половые губы, анус, половой член. Есть люди, у которых эрогенными зонами являются задняя часть шеи или ушей, а также внутренняя поверхность локтя. В эти точки также можно наносить вибратор (но с ушами нужно быть осторожными).

Эффект от жидкого вибратора длится от 20 до 45 мин. Благодаря маленькому объему тюбик очень удобно брать с собой, например, в поездку.

ТОП-3 жидких вибратора

Представляем вашему вниманию 3 лучших вибратора по мнению пользователей:

Жидкий вибратор Intt Vibration Strawberry

Жидкий вибратор с клубничным ароматом. Эффект от нанесения длится до 30 мин, а для одного раза достаточно одной капли. Можно использовать как для мастурбации, так и при обычном сексе. Разлит в очень удобные пузырьки с дозатором, который позволяет наносить необходимое количество геля, не испачкав при этом руки.

Лубрикант с эффектом вибрации Amoreane Med Liquid Vibrator Cherry

Вишневый лубрикант с эффектом вибрации производства испанской компании Amoreane. Изготовлен на водной основе с натуральным состав с экстрактом тропических растений и соком алоэ вера, совместим со всеми-другими видами секс-игрушек. Не содержит масел, парабенов и продуктов нефтепереработки, pet-friendly. Благодаря легкому составу обеспечивает эффект мягкого скольжения во время секса.

Жидкий вибратор MAI Lubigel Strawberry

Жидкий вибратор испанского производства. В составе — натуральные экстракты амазонских растений, что обеспечивает приятное покалывание и вибрацию в течение 30 минут. Формула создана на водной основе, поэтому гель легко смывается. Рекомендуется наносить совсем немного, так как гель обладает достаточно интенсивным эффектом.

В каких случая лучше не использовать жидкий вибратор

Даже для такой идеальной секс-игрушки есть несколько противопоказаний, когда лучше воздержаться от использования:

аллергии — перед использованием или при покупке обязательно прочтите состав смазки, чтобы исключить возможность нахождения аллергенов в нем;

инфекции — если есть инфекции половых органов, лучше отложить использование жидкого вибратора до лучших времен, так активное кровообращение может разнести инфекцию по всему организму;

беременность — перед использованием лучше проконсультироваться с врачом

не желательно использовать во время орального секса!

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