Что удаляется с Андроида при сбросе до заводских настроек

Расскажем, что делать перед тем, как сбросить телефон до заводских настроек, какие данные удаляются в этом случае и на что необходимо обратить внимание перед началом процедуры.

Если соберетесь делать полный сброс настроек на Android, сначала посмотрите, чтобы контактные данные были сохранены или на SIM-карте, или в облачном хранилище Google, иначе рискуете потерять важную информацию. Все фотографии и видео можно выгрузить на флешку или скинуть на компьютер, в облачный сервис. Приложения у вас привязываются к учетной записи Google, поэтому вы в любой момент сможете посмотреть, какие программы и игры были установлены на вашем устройстве, даже если не создавали копии ранее. Рекомендуем вам использовать только проверенные инструменты и программы для работы с бекапами, чтобы все данные хранились в защищенном виде.

Для работы с бекапами можете использовать такие инструменты, как Titanium Backup или Backup & Restore, позволяющие в несколько кликов создать полную копию вашего устройства. На многих девайсах, кстати, есть отдельная технология, позволяющая быстро перекинуть данные с одного телефона на другой. Это особенно актуально, если решили приобрести себе новый телефон, и со старого необходимо быстро скопировать информацию без каких-либо лишних манипуляций и проверок. А вообще старайтесь всегда держать бекап информации на случай разных конфузов. Зачастую можно попросту утопить телефон, потерять, у вас его украдут, и так далее. И информацию никак не восстановишь, если не было привязки к учетной записи и бекапов.

В общем, надеемся, что наш материал вам немного поможет перед тем, как сделать полный сброс до заводских настроек. А вообще старайтесь не прибегать к этому методу, особенно, если вы это делаете только для того, чтобы нормализовать работу Андроида. Да, к сожалению, многие пользователи решают проблемы именно так, хотя можно было в несколько действий оптимизировать работу девайса и улучшить производительность.