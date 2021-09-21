Что важно знать, чтобы не попасться на уловки «газовых» мошенников

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Жители Ленинского района Севастополя всё чаще стали обращаться в ПАО «Севастопольгаз» с жалобами на запах газа после предоставления некачественных услуг неизвестными лицами, которые представляются сотрудниками «Горгаза». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В компании сообщили, что лжесотрудники ресурсоснабжающей организации после «проверки» оборудования вводят собственников в заблуждение и рассказывают якобы о «неисправностях», тем самым создают потенциальную аварийную ситуацию.

Отмечается, что они также угрожают отключением газа при отказе открыть дверь, что является невозможным без предварительного оповещения.

Сотрудники предприятия обращают внимание на то, что специализированные организации обязаны предупредить абонента не менее чем за 20 дней о намерении провести технические работы по ВДГО (внутридомовое газовое оборудование) и ВКГО (внутриквартирное газовое оборудование).

Также в пресс-службе компании разъяснили, специализированная организация обязана направить абоненту заявку о заключении договора на планируемые работы и приложить к ней проект соглашения. Если таких документов нет, то человек имеет право не пускать её специалистов в квартиру.

Отмечается, что деятельность юридических лиц, которые не имеют действующего соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение с ПАО «Севастопольгаз», является незаконной.

Важно знать: сотрудники ПАО «Севастопольгаз» или другой официальной сервисной организации не приходят без предупреждения. Визит газовиков всегда запланирован и согласован с управляющей компанией, которая должна оповещать жильцов посредством объявлений за несколько дней до прихода специалистов. При посещении частного сектора обход согласовывается с собственниками домовладений.

Также в компании напоминают, что работник ПАО «Севастопольгаз» обязан предъявить удостоверение, где зафиксированы все данные о нём (ФИО, должность, срок действия удостоверения, мокрая печать и подпись генерального директора).

Если возникли подозрения в отношении специалиста, в этом случае можно позвонить в аварийную службу предприятия и проверить, является ли он представителем компании. Для этого нужно сообщить данные мастера. Так можно узнать, работает ли сотрудник в ресурсоснабжающей организации и где территориально производит обслуживание в данный момент. Также на рабочей форме всегда нанесена фирменная надпись ПАО «Севастопольгаз».

Также с плановыми графиками проведения работ абоненты всегда могут ознакомиться на официальном сайте предприятия, страницах в соцсетях, либо узнать всю необходимую информацию по телефонам: +78692 44-32-83; +7 978 832- 58-88; +78692 44-37-78 +7 978 218-53-68.

В случае возникновения утечки газа или подозрения на наличие таковой необходимо сразу обратиться в аварийную службу по номеру телефона 104.