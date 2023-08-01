Рецепты Чтобы было просто, однако со вкусом: какие блюда нравится Елене Зеленской По Admin - 1 августа, 2023 0 24 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Первая леди Украины обладает исключительным вкусом. Они с мужем стараются вести обычную жизнь во всех аспектах, и еда не стала исключением. ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ Первая леди Украины Елена Зеленская – личность многогранна. Она прекрасная мама и жена, и, несмотря на нехватку времени, старается иногда готовить домашнюю еду для своего мужа и детей. Интересно Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, в семье совсем мало времени остается на обиход, поэтому им помогают квалифицированные работники. Однако все готовят по пожеланиям первой леди. Больше о кулинарных предпочтениях Елены Зеленской читайте в материале 24 Канала. Елена Зеленская и полезное питание Елена Зеленская известна своей любовью к полезному и сбалансированному питанию. По инициативе супруги президента произошли значительные изменения в школьном питании. Реформа школьного питания – это не только о питательности и меню, но и о заботе, – отмечает Первая леди. Среди других полезных привычек – она пьет по полтора литра воды каждый день. Елена Зеленская старается держать четкий баланс в жизни: физические нагрузки и рациональное питание. Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня – к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но в конце концов сдалась. И уже более 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками, – рассказала она. Основные правила питания первой леди – она никогда не совмещает мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если она готовит кашу, подает их с овощами. Давайте, приготовим салат, который точно придется по вкусу Елене Зеленской. Салат из семги и авокадо Время: 20 минут Порций: 2 Сбалансированное блюдо / Иллюстративное Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 100 грамм салатного микса; – 150 грамм копченого лосося; – 1 авокадо; – 100 грамм граната; – 20 миллилитров оливкового масла; – 15 грамм меда; – 1 чайная ложка горчицы; – специи по вкусу: соль, перец, лимонный сок. Приготовление: Копченый лосось нарежьте небольшими кусочками. Удалите зерна из граната и взвесьте их должно быть 100 граммов. Очистите и нарежьте авокадо кубиками. Салат помойте и обсушите (при необходимости), нарежьте на более мелкие кусочки. Положите листья салата в миску и добавьте авокадо, лосось и посыпьте зернами граната. Приготовьте соус: смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, мед и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем и снова тщательно перемешайте. Сверху полейте салат приготовленной заправкой. Узнайте, какие блюда по вкусу Владимиру Зеленскому. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Настоящий украинский десерт: готовим закарпатские гомбовцыЕсть одно существенное отличие: чем отличаются маринованные огурцы от квашеныхНа заметку: морозить или засушить – как сохранить малину на зимуВ меру сладко и очень просто готовить: рецепт варенья из черникиАроматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагом