Рецепты Чтобы сохранить вкус лета на долго: как заморозить чернику на зиму По Admin - 28 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Замораживание черники – лучший способ насладиться этими вкусными, полезными ягодами вне сезона. Узнайте, как правильно заморозить чернику и на что обратить внимание. Замораживание черники – хороший способ сохранить ценные пищевые ценности этих ягод. Таковой метод их сохранения значит, что они не теряют собственных ценных элементов и вкуса. Интересно Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Предварительная обработка Тщательно переберите ягоды от испортившихся листьев и плодов. Чернику перед замораживанием необходимо тщательно вымыть. Затем выложите ее на бумажное полотенце и дайте высохнуть. Как правильно заморозить чернику, чтобы сохранить вкус Целые ягоды Высыпьте чернику в один слой на противень, застеленный бумажными полотенцами, и поставьте в морозилку минимум на час. Переложите замороженную чернику в контейнер. Также ягоды черники можно заморозить в сахарном сиропе, чтобы они не потеряли форму и вкус. Прямо перед тем, как поместить их в морозилку, обильно посыпьте сахаром. Таким образом, лучше сохранится форма, цвет и аромат. Великолепная ягода / Фото unsplash Перемятая черника Еще один способ замораживания ягод – размять их вилкой с добавлением сахара. Приготовленные таким образом ягоды занимают меньше места в морозилке. Они идеально подходят для приготовления сладкого завтрака, как дополнение к овсяной каше или десертам. Сколько можно хранить замороженную чернику? Замороженную чернику можно хранить в морозилке до 1 года. Что делать с замороженными ягодами? Замороженная черника прекрасно подходит как дополнение к тортам, кексам, круассанам и другой сладкой выпечке. Просто распределите ее по поверхности сырого теста и поставьте противень в духовку. Также ягоды можно добавлять в десертах таких, как мороженое желе и коктейли. Ими можно начинить вареники или посыпать сырники. Если хотите сварить густое варенье из черники, воспользуйтесь этими советами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старинные рецепты полесской кухни: от вареников с черникой и фасолью до супа пенцахЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокНовый взгляд на жареные кабачки: готовим с помидорами и сыромВы больше не захотите хлеба: как приготовить вкусную замену к завтракуДля любителей грузинской кухни. Как приготовить хачапури по-аджарски