Чудная плитка в Ярославле

Советы строителей по выбору керамической плитки для ремонта пола

Ремонт квартиры — такое дело, которое легко начать и трудно закончить. А финальной стадией ремонта является ремонт пола. К укладке пола следует отнестись очень ответственно. Ведь пол переносит очень большие нагрузки: по нему ходят, на нём стоит мебель, иногда под полом устанавливают дополнительные системы обогрева. Поэтому очень важно выбрать подходящий материал. Заказать качественную плитку в Ярославле по хорошей цене вы можете на сайте https://plitka-yar.ru/.

Пожалуй, самые большие трудности при эксплуатации ожидают напольное покрытие на кухне. Пол на кухне подвергается не только механическим нагрузкам. Он ежедневно подвергается воздействию влаги и моющих средств. Поэтому для отделки пола на кухне лучше всего подходят керамическая плитка и керамогранит.

Ещё одно место, где плитка незаменима – это ванная комната. Повышенная влажность этого помещения требует надёжного водоотталкивающего покрытия. А керамическая плитка как ничто другое отлично отталкивает воду.

В последнее время керамической плиткой часто отделывают пол в прихожей. И это не случайно. Ведь здесь постоянно появляются следы уличной грязи, а зимой ещё и снежные комья. Поэтому прихожая требует частой уборки.

Современные производители предлагают огромный ассортимент керамической плитки. Она приобретает всё большее разнообразие цветов, текстур и фактур. И многие люди покрывают плиткой не только санузлы и кухню, но и пол во всём доме.

Новые технологии сделали плитку ещё более долговечной и у неё появились новые ценные свойства. Например, с помощью особых добавок плитка может получить огнеупорные свойства. По эстетическим качествам плитка не уступает натуральному камню. Её можно украсить любым рисунком. А некоторые производители предлагают целые наборы плитки с рисунком, который собирается на полу, подобно мозаике.

Кроме того, плитка обрела новые формы. Вы можете приобрести не только стандартные квадратные плиты, но и треугольные, пятиугольные или шестигранные кусочки. Это хорошо не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения практичности. Современные дизайнеры часто предлагают нестандартные решения для интерьеров. Одним из таких решений является изменение привычных прямых углов. А иногда нестандартные углы являются частью проекта типовой квартиры.

Укладка плитки дело непростое. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Главное, соблюдать технологию. Прежде всего, строители советуют тщательно измерить площадь покрытия и рассчитать количество материала. Также следует начертить план пола вместе с плиткой, учитывая все размеры. Также в чертеже можно нарисовать будущий узор пола, если вы хотите использовать плитки разных цветов. Когда у вас перед глазами будет чертёж, вам будет проще укладывать плитку. А вот обрезать керамические пластинки нужно уже в процессе работы, так как в чертеже могут быть погрешности. Перед укладкой необходимо подготовить пол. Для этого существуют специальные строительные стяжки. Если у вас цементный пол, достаточно обработать его грунтовкой, заделав все трещины и неровности. После этого можно приступать к укладке.

Прочность и долговечность керамической плитки с лихвой перекроет все ваши усилия. В процессе эксплуатации она будет приносить вам только радость. Менять покрытие вам придётся только в том случае, если вам захочется изменить цвет пола.