Чуду – это национальное дагестанское блюдо, которое отличается питательными свойствами, аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Для вас мы подготовили проверенную кулинарную подборку из восьми лучших рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Попробуйте чуду с творогом, картофелем или мясом.

Чуду по-дагестански с творогом на сковороде — классический рецепт

Чуду по-дагестански с творогом на сковороде – классический рецепт, который никого не оставит равнодушным. Аппетитное угощение послужит ярким дополнением вашего обеденного стола или самостоятельным блюдом. Для приготовления используйте проверенную кулинарную идею.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 320 гр.

Творог 200 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Укроп сушеный ½ ч.л.

Петрушка 2 ст.л.

Лук зелёный 2 ст.л.

Масло сливочное 40 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Вода ½ ст.

Шаги 60 мин.

Просеиваем муку в глубокую миску, дополняем ее солью (0,5 ч.л.) и перемешиваем. Вливаем сюда воду и замешиваем однородное тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем на 30 минут. Творог соединяем с солью по вкусу, перцем и измельченной зеленью. Вымешиваем. Сюда же отправляем измельченное отварное яйцо. Снова перемешиваем. Тесто делим на 8 равных частей. Каждую раскатываем в тонкий круг. На половину каждого круга кладем начинку. Закрываем начинку второй половиной теста, соединяем по краям. Формируем так все лепешки. На сухой сковороде жарим каждую лепешку до румянца с обеих сторон. Складываем заготовки друг на друга, обмазывая сливочным маслом. Чуду по-дагестански с творогом на сковороде готовы. Угощайтесь!

Чуду с творогом и зеленью

Чуду с творогом и зеленью каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 1 кг.

Дрожжи живые – 25 гр.

Соль – 1 ч.л.

Вода теплая – 400 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог обезжиренный твердый – 0,5 кг.

Лук зеленый – 600 гр.

Сметана – 400 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 2 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем просеянную муку с дрожжами и соль. Вливаем теплую воду и замешиваем тугое однородное тесто. Полученный ком убираем в холодильник на 40 минут.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем зеленый лук, мелко рубим его ножом. Можно использовать и другую зелень.

Шаг 3. Соединяем творог с зеленым луком.

Шаг 4. Сюда же кладем сметану.

Шаг 5. Разбиваем куриное яйцо, добавляем соль и специи.

Шаг 6. Тщательно вымешиваем начинку.

Шаг 7. Готовое тесто делим на равные небольшие шарики.

Шаг 8. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг.

Шаг 9. На половину каждого круга кладем начинку.

Шаг 10. Закрываем ее второй половинкой теста. Соединяем по краям.

Шаг 11. Обжариваем каждую заготовку до румянца в сковороде.

Шаг 12. Складываем угощение друг на друга, обмазывая сливочным маслом.

Шаг 13. Чуду с творогом и зеленью готово. Можно пробовать!

Чуду с мясом и картошкой в духовке

Чуду с мясом и картошкой в духовке выходят невероятно питательными, сочными и аппетитными. Такое угощение дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить яркое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 150 гр.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 300 гр.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Вода – 150 мл.

Соль – 1,5 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Масло сливочное 20 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое тесто из муки, дрожжей, соли, сахара и воды. Можно делать это вручную или с помощью хлебопечки. Если делаем вручную, то даем тесту подойти в теплом месте около 30-40 минут.

Шаг 2. Для начинки измельчаем лук и натираем на терке очищенную морковь.

Шаг 3. Соединяем овощи с фаршем. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и немного воды. Тщательно вымешиваем.

Шаг 4. Готовое тесто делим на четыре шара. Два маленьких и два больших.

Шаг 5. Каждый шар раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 6. На крупные пласты кладем начинку из фарша и картофеля.

Шаг 7. Подворачиваем края и на начинку кладем меньший круг. Соединяем заготовку по краям, по центру проделываем отверстие.

Шаг 8. Убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Шаг 9. Обмазываем заготовки сливочным маслом. Заворачиваем в целлофановый пакет и даем настояться около 15 минут.

Шаг 10. Чуду с мясом и картошкой в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Чуду с картошкой на сковороде

Чуду с картошкой на сковороде – это невероятно питательная, сочная и аппетитная кулинарная идея. Такое блюдо получается интересным по вкусу, поэтому точно разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 0,6 кг.

Кефир – 1 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 80 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Картофель – 300 гр.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем кефир в большую миску. Добавляем к ней соль и соду. Перемешиваем.

Шаг 2. Всыпаем сюда муку и начинаем замешивать тесто.

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и даем ему отдохнуть в течение 20 минут.

Шаг 4. Измельчаем лук и обжариваем его до румянца на растительном масле.

Шаг 5. Отвариваем картошку до готовности, разминаем ее в пюре и перемешиваем с обжаренным луком.

Шаг 6. Готовое тесто делим на 4 равные части.

Шаг 7. Каждую часть тонко раскатываем.

Шаг 8. Из тонких пластов вырезаем аккуратные круги с помощью тарелки. На одну половину кладем картофельную начинку.

Шаг 9. Закрываем начинку второй половиной теста. Соединяем по краям.

Шаг 10. Разогреваем сковороду. Кладем сюда лепешки.

Шаг 11. Жарим их до румянца с обеих сторон.

Шаг 12. Дальше заготовки кладем друг на друга, обмазав сливочным маслом.

Шаг 13. Чуду с картошкой на сковороде готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Чуду с мясом на сковороде

Чуду с мясом на сковороде несложно исполнить в домашних условиях. В этом вам поможет проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение выйдет невероятно питательным и точно разнообразит домашнее меню. Обязательно попробуйте приготовить своими руками!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 500-550 гр.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 200 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Говядина – 300 гр.

Баранина – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Вода – 100 мл.

Укроп – 0,5 пучка.

Петрушка – 0,5 пучка.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Для теста разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Взбиваем их с солью и водой.

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку.

Шаг 4. Замешиваем однородное плотное тесто. Накрываем его и оставляем на 30 минут.

Шаг 5. Для начинки очищаем и измельчаем лук.

Шаг 6. Мелко рубим ножом зелень.

Шаг 7. Прокручиваем два вида мяса через мясорубку.

Шаг 8. Соединяем фарш с зеленью, луком, яйцом, солью, перцем и водой.

Шаг 9. Вымешиваем заготовку до однородности.

Шаг 10. Делим тесто, примерно, на 6 равных частей.

Шаг 11. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. На одну половинку каждого круга кладем мясную начинку.

Шаг 12. Закрываем начинку второй половиной теста, соединяем по краям.

Шаг 13. Обрезаем лишнее тесто, чтобы получить идеальный полукруг.

Шаг 14. Дальше заготовки отправляем на раскаленную сухую сковороду.

Шаг 15. Жарим угощение с обеих сторон до яркого румянца.

Шаг 16. Дальше каждую заготовку обмазываем сливочным маслом.

Шаг 17. Кладем их в целлофановый пакет и даем немного настояться.

Шаг 18. Чуду с мясом на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Чуду с сыром и зеленью

Чуду с сыром и зеленью получаются удивительно сытными, сочными и вкусными. Такое угощение ярко дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить яркое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Мука – 0,6 кг.

Вода – 300 мл.

Масло растительное – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Для начинки:

Сыр твердый – 300 гр.

Зелень – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, соединяем ее с солью. Дополняем растительным маслом и водой.

Шаг 2. Замешиваем однородное тесто и оставляем его отдыхать на 20-30 минут.

Шаг 3. Для начинки натираем твердый сыр и измельчаем зелень.

Шаг 4. Тесто делим на несколько равных комков. Каждый тонко раскатываем. На половину кругов кладем начинку из сыра и зелени.

Шаг 5. Закрываем начинку второй половиной теста. Скрепляем заготовки по краям.

Шаг 6. Обжариваем заготовки до румянца на раскаленной сковороде. Затем каждое угощение смазываем сливочным маслом.

Шаг 7. Чуду с сыром и зеленью готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Чуду с творогом и зеленым луком

Чуду с творогом и зеленью – это очень вкусное, нежное и сочное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для быстрого и несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 250 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода без горки – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 300 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир комнатной температуры вливаем в глубокую миску. Дополняем его содой и солью. Перемешиваем.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку.

Шаг 3. Замешиваем плотное однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Шаг 4. Для начинки разминаем вилкой творог. Выкладываем к нему измельченный зеленый лук. Добавляем соль и перец. Тщательно вымешиваем.

Шаг 5. Из творожной заготовки лепим аккуратные шарики. Получается шесть штук.

Шаг 6. Тесто также делим на шесть равных частей.

Шаг 7. Каждый кусок теста тонко раскатываем. По центру каждого круга кладем начинку из творога и лука.

Шаг 8. Закрываем начинку краями теста. Аккуратно раскатываем лепешку.

Шаг 9. Обжариваем заготовки до румянца в сковороде, затем обмазываем их сливочным маслом.

Шаг 10. Чуду с творогом и зеленью готовы. Подавайте к столу!

Чуду на кефире с творогом

Чуду на кефире с творогом каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Кефир – 250 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода без горки – 1 ч.л.

Для начинки:

Творог – 200 гр.

Сыр твердый – 150 гр.

Зелень – по вкусу.

Масло сливочное – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир комнатной температуры дополняем содой и солью. Перемешиваем и просеиваем сюда муку. Замешиваем плотное однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Шаг 2. Для начинки разминаем вилкой творог. Соединяем его с тертым сыром и измельченной зеленью.

Шаг 3. Массу для начинки делим на шесть равных шариков.

Шаг 4. Тесто также делим на шесть равных частей.

Шаг 5. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем шарик с начинкой. Обворачиваем тестом и раскатываем заготовку в плоскую лепешку.

Шаг 6. Кладем лепешки на раскаленную сухую сковороду.

Шаг 7. Обжариваем заготовки до румянца в сковороде, затем обмазываем их сливочным маслом.

Шаг 8. Чуду на кефире с творогом готовы. Угощайтесь!