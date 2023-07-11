Чуду по-дагестански

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Чуду – это национальное дагестанское блюдо, которое отличается питательными свойствами, аппетитным видом и несложным кулинарным процессом. Для вас мы подготовили проверенную кулинарную подборку из восьми лучших рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями. Попробуйте чуду с творогом, картофелем или мясом.

Чуду по-дагестански с творогом на сковороде — классический рецепт

Чуду по-дагестански с творогом на сковороде – классический рецепт, который никого не оставит равнодушным. Аппетитное угощение послужит ярким дополнением вашего обеденного стола или самостоятельным блюдом. Для приготовления используйте проверенную кулинарную идею.

Чуду по-дагестански

Ингредиенты –+4 порц.

  • Мука 320 гр.
  • Творог 200 гр.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Укроп сушеный ½ ч.л.
  • Петрушка 2 ст.л.
  • Лук зелёный 2 ст.л.
  • Масло сливочное 40 гр.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Вода ½ ст.

Шаги 60 мин.

  1. Чуду по-дагестански

    Просеиваем муку в глубокую миску, дополняем ее солью (0,5 ч.л.) и перемешиваем.

  2. Чуду по-дагестански

    Вливаем сюда воду и замешиваем однородное тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем на 30 минут.

  3. Чуду по-дагестански

    Творог соединяем с солью по вкусу, перцем и измельченной зеленью. Вымешиваем.

  4. Чуду по-дагестански

    Сюда же отправляем измельченное отварное яйцо. Снова перемешиваем.

  5. Чуду по-дагестански

    Тесто делим на 8 равных частей. Каждую раскатываем в тонкий круг. На половину каждого круга кладем начинку.

  6. Чуду по-дагестански

    Закрываем начинку второй половиной теста, соединяем по краям.

  7. Чуду по-дагестански

    Формируем так все лепешки.

  8. Чуду по-дагестански

    На сухой сковороде жарим каждую лепешку до румянца с обеих сторон.

  9. Чуду по-дагестански

    Складываем заготовки друг на друга, обмазывая сливочным маслом.

  10. Чуду по-дагестански

    Чуду по-дагестански с творогом на сковороде готовы. Угощайтесь!

Чуду с творогом и зеленью

Чуду с творогом и зеленью каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 1 кг.
  • Дрожжи живые – 25 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Вода теплая – 400 мл.
  • Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог обезжиренный твердый – 0,5 кг.
  • Лук зеленый – 600 гр.
  • Сметана – 400 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем просеянную муку с дрожжами и соль. Вливаем теплую воду и замешиваем тугое однородное тесто. Полученный ком убираем в холодильник на 40 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Промываем и обсушиваем зеленый лук, мелко рубим его ножом. Можно использовать и другую зелень.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Соединяем творог с зеленым луком.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Сюда же кладем сметану.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Разбиваем куриное яйцо, добавляем соль и специи.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Тщательно вымешиваем начинку.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Готовое тесто делим на равные небольшие шарики.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Каждый шарик раскатываем в тонкий круг.

Чуду по-дагестански

Шаг 9. На половину каждого круга кладем начинку.

Чуду по-дагестански

Шаг 10. Закрываем ее второй половинкой теста. Соединяем по краям.

Чуду по-дагестански

Шаг 11. Обжариваем каждую заготовку до румянца в сковороде.

Чуду по-дагестански

Шаг 12. Складываем угощение друг на друга, обмазывая сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 13. Чуду с творогом и зеленью готово. Можно пробовать!

Чуду по-дагестански

Чуду с мясом и картошкой в духовке

Чуду с мясом и картошкой в духовке выходят невероятно питательными, сочными и аппетитными. Такое угощение дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить яркое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 150 гр.
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мука – 300 гр.
  • Дрожжи сухие – 1 ч.л.
  • Вода – 150 мл.
  • Соль – 1,5 ч.л.
  • Сахар – 0,5 ч.л.
  • Масло сливочное 20 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замешиваем тугое тесто из муки, дрожжей, соли, сахара и воды. Можно делать это вручную или с помощью хлебопечки. Если делаем вручную, то даем тесту подойти в теплом месте около 30-40 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Для начинки измельчаем лук и натираем на терке очищенную морковь.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Соединяем овощи с фаршем. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и немного воды. Тщательно вымешиваем.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Готовое тесто делим на четыре шара. Два маленьких и два больших.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Каждый шар раскатываем в тонкий пласт.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. На крупные пласты кладем начинку из фарша и картофеля.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Подворачиваем края и на начинку кладем меньший круг. Соединяем заготовку по краям, по центру проделываем отверстие.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 9. Обмазываем заготовки сливочным маслом. Заворачиваем в целлофановый пакет и даем настояться около 15 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 10. Чуду с мясом и картошкой в духовке готовы. Скорее пробуйте!

Чуду по-дагестански

Чуду с картошкой на сковороде

Чуду с картошкой на сковороде – это невероятно питательная, сочная и аппетитная кулинарная идея. Такое блюдо получается интересным по вкусу, поэтому точно разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука – 0,6 кг.
  • Кефир – 1 ст.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Картофель – 300 гр.
  • Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вливаем кефир в большую миску. Добавляем к ней соль и соду. Перемешиваем.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Всыпаем сюда муку и начинаем замешивать тесто.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Замешиваем однородное тесто и даем ему отдохнуть в течение 20 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Измельчаем лук и обжариваем его до румянца на растительном масле.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Отвариваем картошку до готовности, разминаем ее в пюре и перемешиваем с обжаренным луком.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Готовое тесто делим на 4 равные части.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Каждую часть тонко раскатываем.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Из тонких пластов вырезаем аккуратные круги с помощью тарелки. На одну половину кладем картофельную начинку.

Чуду по-дагестански

Шаг 9. Закрываем начинку второй половиной теста. Соединяем по краям.

Чуду по-дагестански

Шаг 10. Разогреваем сковороду. Кладем сюда лепешки.

Чуду по-дагестански

Шаг 11. Жарим их до румянца с обеих сторон.

Чуду по-дагестански

Шаг 12. Дальше заготовки кладем друг на друга, обмазав сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 13. Чуду с картошкой на сковороде готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Чуду по-дагестански

Чуду с мясом на сковороде

Чуду с мясом на сковороде несложно исполнить в домашних условиях. В этом вам поможет проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки. Готовое угощение выйдет невероятно питательным и точно разнообразит домашнее меню. Обязательно попробуйте приготовить своими руками!

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 500-550 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Говядина – 300 гр.
  • Баранина – 200 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Вода – 100 мл.
  • Укроп – 0,5 пучка.
  • Петрушка – 0,5 пучка.
  • Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Для теста разбиваем куриные яйца в глубокую миску. Взбиваем их с солью и водой.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Постепенно просеиваем сюда муку.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Замешиваем однородное плотное тесто. Накрываем его и оставляем на 30 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Для начинки очищаем и измельчаем лук.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Мелко рубим ножом зелень.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Прокручиваем два вида мяса через мясорубку.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Соединяем фарш с зеленью, луком, яйцом, солью, перцем и водой.

Чуду по-дагестански

Шаг 9. Вымешиваем заготовку до однородности.

Чуду по-дагестански

Шаг 10. Делим тесто, примерно, на 6 равных частей.

Чуду по-дагестански

Шаг 11. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. На одну половинку каждого круга кладем мясную начинку.

Чуду по-дагестански

Шаг 12. Закрываем начинку второй половиной теста, соединяем по краям.

Чуду по-дагестански

Шаг 13. Обрезаем лишнее тесто, чтобы получить идеальный полукруг.

Чуду по-дагестански

Шаг 14. Дальше заготовки отправляем на раскаленную сухую сковороду.

Чуду по-дагестански

Шаг 15. Жарим угощение с обеих сторон до яркого румянца.

Чуду по-дагестански

Шаг 16. Дальше каждую заготовку обмазываем сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 17. Кладем их в целлофановый пакет и даем немного настояться.

Чуду по-дагестански

Шаг 18. Чуду с мясом на сковороде готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Чуду по-дагестански

Чуду с сыром и зеленью

Чуду с сыром и зеленью получаются удивительно сытными, сочными и вкусными. Такое угощение ярко дополнит ваш обеденный или праздничный стол. Приготовить яркое угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Мука – 0,6 кг.
  • Вода – 300 мл.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло сливочное – 50 гр.

Для начинки:

  • Сыр твердый – 300 гр.
  • Зелень – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку, соединяем ее с солью. Дополняем растительным маслом и водой.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Замешиваем однородное тесто и оставляем его отдыхать на 20-30 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Для начинки натираем твердый сыр и измельчаем зелень.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Тесто делим на несколько равных комков. Каждый тонко раскатываем. На половину кругов кладем начинку из сыра и зелени.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Закрываем начинку второй половиной теста. Скрепляем заготовки по краям.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Обжариваем заготовки до румянца на раскаленной сковороде. Затем каждое угощение смазываем сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Чуду с сыром и зеленью готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Чуду по-дагестански

Чуду с творогом и зеленым луком

Чуду с творогом и зеленью – это очень вкусное, нежное и сочное блюдо для всей семьи. Такое угощение можно подавать к домашнему или праздничному столу. Для быстрого и несложного приготовления своими руками используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода без горки – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 300 гр.
  • Лук зеленый – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир комнатной температуры вливаем в глубокую миску. Дополняем его содой и солью. Перемешиваем.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Просеиваем сюда муку.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Замешиваем плотное однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Для начинки разминаем вилкой творог. Выкладываем к нему измельченный зеленый лук. Добавляем соль и перец. Тщательно вымешиваем.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Из творожной заготовки лепим аккуратные шарики. Получается шесть штук.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Тесто также делим на шесть равных частей.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Каждый кусок теста тонко раскатываем. По центру каждого круга кладем начинку из творога и лука.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Закрываем начинку краями теста. Аккуратно раскатываем лепешку.

Чуду по-дагестански

Шаг 9. Обжариваем заготовки до румянца в сковороде, затем обмазываем их сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 10. Чуду с творогом и зеленью готовы. Подавайте к столу!

Чуду по-дагестански

Чуду на кефире с творогом

Чуду на кефире с творогом каждый сможет приготовить в домашних условиях. Используйте для этого проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Готовое угощение никого не оставит равнодушным и ярко разнообразит ваше домашнее меню. Берите на заметку!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 300 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода без горки – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Творог – 200 гр.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло сливочное – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир комнатной температуры дополняем содой и солью. Перемешиваем и просеиваем сюда муку. Замешиваем плотное однородное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 15 минут.

Чуду по-дагестански

Шаг 2. Для начинки разминаем вилкой творог. Соединяем его с тертым сыром и измельченной зеленью.

Чуду по-дагестански

Шаг 3. Массу для начинки делим на шесть равных шариков.

Чуду по-дагестански

Шаг 4. Тесто также делим на шесть равных частей.

Чуду по-дагестански

Шаг 5. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. По центру каждого круга кладем шарик с начинкой. Обворачиваем тестом и раскатываем заготовку в плоскую лепешку.

Чуду по-дагестански

Шаг 6. Кладем лепешки на раскаленную сухую сковороду.

Чуду по-дагестански

Шаг 7. Обжариваем заготовки до румянца в сковороде, затем обмазываем их сливочным маслом.

Чуду по-дагестански

Шаг 8. Чуду на кефире с творогом готовы. Угощайтесь!

Чуду по-дагестански

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