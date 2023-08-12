Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чуду с картошкой и сыром. Сыр можно использовать не только твердый, но и сулугуни.

Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Лепешки География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 325 Грамм

Кефир 250 Грамм (комнатной температуры)

Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для теста, 1/2 ч.л. — для начинки)

Картофель 230 Грамм

Сыр твердый 150 Грамм

Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки

Масло сливочнoe 25 Грамм

Сода 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

214 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Чуду с картошкой и сыром»

Подготовьте все ингредиенты.

Просейте муку в глубокую миску.

В кефир добавьте соду и соль. Перемешайте.

Влейте кефир в миску с мукой и замесите однородное тесто, которое не должно липнуть к рукам.

Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и оставьте на 30 минут.

Для начинки отварите картофель до мягкости. Слейте воду и слегка остудите.

Натрите на терке картофель. Добавьте тертый сыр и растопленное сливочное масло. Посолите по вкусу. Разделите начинку на 4 равные части.

Тесто тоже разделите на 4 части. Скатайте каждую в шарик.

Слегка раскатайте шарик теста, в центр выложите начинку и соберите края к центру. Аналогично повторите с остальными шариками. Накройте лепешки с начинкой пленкой и оставьте на 10-15 минут.

Затем аккуратно раскатайте каждую лепешку по диаметру сковороды.

Обжарьте лепешки на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Горячие лепешки смажьте сливочным маслом.

Чуду с картошкой и сыром готовы, приятного аппетита!