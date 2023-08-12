Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чуду с картошкой и сыром. Сыр можно использовать не только твердый, но и сулугуни.
Основной ингредиент: Овощи / Картофель / Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Лепешки География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 325 Грамм
- Кефир 250 Грамм (комнатной температуры)
- Соль 1 Чайная ложка (1/2 ч.л. — для теста, 1/2 ч.л. — для начинки)
- Картофель 230 Грамм
- Сыр твердый 150 Грамм
- Перец черный молотый 1/4 Чайных ложки
- Масло сливочнoe 25 Грамм
- Сода 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
214 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Чуду с картошкой и сыром»
Подготовьте все ингредиенты.
Просейте муку в глубокую миску.
В кефир добавьте соду и соль. Перемешайте.
Влейте кефир в миску с мукой и замесите однородное тесто, которое не должно липнуть к рукам.
Скатайте тесто в шар, заверните в пленку и оставьте на 30 минут.
Для начинки отварите картофель до мягкости. Слейте воду и слегка остудите.
Натрите на терке картофель. Добавьте тертый сыр и растопленное сливочное масло. Посолите по вкусу. Разделите начинку на 4 равные части.
Тесто тоже разделите на 4 части. Скатайте каждую в шарик.
Слегка раскатайте шарик теста, в центр выложите начинку и соберите края к центру. Аналогично повторите с остальными шариками. Накройте лепешки с начинкой пленкой и оставьте на 10-15 минут.
Затем аккуратно раскатайте каждую лепешку по диаметру сковороды.
Обжарьте лепешки на сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.
Горячие лепешки смажьте сливочным маслом.
Чуду с картошкой и сыром готовы, приятного аппетита!