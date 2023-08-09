Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 1 литр. Обязательно замаринуйте перец "Цицак" по-грузински на зиму, от него будут в восторге мужчины. Они любят острый, обжигающий вкус закуски и даже попросят добавки. Именно поэтому стоит заготовить несколько баночек такого обжигающего продукта.

Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Острый перец 6-7 Штук (сорт "Цицак")

Чеснок 5-6 Зубчиков

Соль 1 Чайная ложка

Перец горошек 5-8 Штук

Лавровый лист 1-2 Штук

Кориандр 1/2 Чайных ложки

Уксус 9% 3 Ст. ложки

Вода 500 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

47 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Цицак" по-грузински на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите зубчики чеснока и промойте их в воде вместе с перцами.

Перцы выложите в банку (лучше всего использовать литровую емкость). Заполните остальные места чесночными зубчиками.

Вскипятите воду в кастрюле или ковше и залейте кипяток в емкость прямо на перцы. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут для пропаривания.

В ковш всыпьте соль, горошины черного перца, лавровые листья. Можно добавить и другие приправы, пряности по вкусу. При желании допустимо всыпать 1 ч.л. сахарного песка. Слейте воду из банки с перцами в ковш. Поместите емкость на плиту и доведите рассол до кипения. После выключите нагрев и влейте уксус, перемешайте.

Влейте маринад в банку до верха, всыпьте молотый кориандр и плотно закройте банку крышкой по резьбе или закаточным ключом. Дайте остыть и перенесите на хранение, на холод. Срок годности заготовки — 1 год.

Подавайте перец "Цицак" с горячими блюдами к столу.