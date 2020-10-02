COVID-19: 123 случая в Крыму и Севастополе, один севастополец скончался

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Более 120 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Крыму и Севастополе за минувшие сутки, один севастополец скончался от инфекции. Как сообщает пресс-служба городского Правительства, погибшему было 50 лет, течение болезни было осложнено тяжелой двусторонней пневмонией, отеками легких и мозга на фоне хронических заболеваний.

Всего по состоянию на утро 2 октября в нашем городе зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19, все заболевшие – местные жители в возрасте от 13 до 82 лет. Еще 20 человек выписаны по выздоровлению. С начала года в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 1058 человек. В настоящий момент под наблюдением в инфекционной больнице находится 241 пациент, в городской больнице №9 – 213 человек.

А в это время в Крыму зарегистрированы 98 новых случаев заболевания коронавирусом.

«50 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения», — написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксенов.

С начала года коронавирусом на полуострове заразились 4 755 человек. За период пандемии выздоровели 2894 пациента.