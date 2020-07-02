COVID-19 не сдается: в Крыму еще 8 новых случаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Четверо из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, трое — при скрининге здоровых лиц, один — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», — сообщил глава республики.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 706 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них подавляющее большинство – 508 случаев – выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с ранее заболевшими лицами. Еще 68 COVID-больных выявили при лабораторном скрининге здоровых лиц, 36 случаев были завезены из-за рубежа, 94 – из других регионов России.