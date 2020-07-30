COVID-19 обнаружен у 13 человек в Крыму за минувшие сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки COVID-19 подтвержден у 13 человек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава РК Сергей Аксенов.

В Севастополе продлили режим повышенной готовности до конца лета «Пять случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, два – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять – при скрининге здоровых лиц, один случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов.

С начала пандемии в Крыму зафиксировано 1176 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период — 888 человек.