COVID-19 подтвердился у главы Заксобрания Севастополя Владимира Немцева

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Владимир Немцев, председатель Заксобрания Севастополя, заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Ректор КФУ им. В.И. Вернадского заразился COVID-19 Он написал, что почувствовал недомогание и у него повысилась температура около недели назад. Тогда Немцев решил уйти на самоизоляцию и дистанционный режим работы.

«За это время я дважды получил отрицательный результат теста на COVID-19 и готовился к проведению сегодняшнего очень важного пленарного заседания. Буквально за полчаса до начала пленарного заседания мне пришёл результат третьего теста, который оказался положительным», — сообщил Немцев.