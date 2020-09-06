COVID-19 за сутки: +17 в Севастополе, +72 в Крыму

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По состоянию на утро 6 сентября в Севастополе зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 – сообщает пресс-служба Правительства города. Это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет. Шесть привозных случаев, остальные местные, в том числе контактные по ранее заболевшим родственникам. В настоящий момент в стационарах находится 94 человека. В инфекционной больнице находится под наблюдением 201 человек, в городской больнице № 9 –136. Под наблюдением по месту жительства – 437 человек.

В Крыму за сутки COVID-19 выявлен у 72 человек. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из-за границы», – сообщил Аксёнов.