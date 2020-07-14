COVID-19 заразились еще 11 крымчан за минувшие сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения COVID-19. Об этом глава РК сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр Симферополя вернулась на работу и опровергла слухи о заражении COVID-19 «Два случая завезены из-за рубежа, шесть случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, два – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, один – при скрининге здоровых лиц», — написал он.

Напомним, что всего в Крыму зафиксировано 889 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период – 657 человек.