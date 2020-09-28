COVID пришёл в школы Севастополя и университет

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Новые очаги заражения коронавирусом зафиксированы в севастопольских образовательных учреждениях. Угрозу COVID-19 обнаружили в школах №45, 60 и Севастопольском государственном университете.

ЗАРЕМА СМАИЛОВА, главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю: «Это те очаги, которые мы сейчас отрабатываем, введено дистанционное обучение. Все мероприятия в полном объёме проводятся».

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы и в нескольких больницах и государственных органах, однако Зарема Смаилова не уточнила конкретные названия данных учреждений. Она пояснила – в случае определения круга контактных лиц, они временно отстраняются от работы.