COVID в Крыму: еще 16 новых случаев за последние сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. За истекшие сутки в республике новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 16 человек. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксенов.

«Один случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц», — говорится в сообщении.

За время пандемии на территории Республики Крым выявлен 871 случай COVID-19. 53 их них «приехали» из-за границы, 99 случаев – из других регионов России и выявлены по контакту с ними.

Более 600 больных обнаружены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с положительным результатом на COVID, 94 человека с коронавирусом выявлены при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровело с начала пандемии 647 человек, скончались 12.

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