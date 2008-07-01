Крымский Титан — завод по производству двуокиси титана

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Закрытое акционерное общество «Крымский ТИТАН» имеет тридцатилетнюю историю. 28 декабря 1969 года был создан Крымский завод по производсву двуокиси титана.

Строительство завода было обусловлено необходимостью увеличения выпуска двуокиси титана — ценного сырья для многих отраслей промышленности. Главным возводимым объектом являлась первая очередь по производству пигментной двуокиси титана мощностью 40 тыс.тонн в год. Строительство его было завершено в 1971 году. В том же году был запущен комплекс по производству аммофоса — высококонцентрированного минерального удобрения — мощностью 540 тыс. тонн в год. Строились и вводились в действие комплексы по производству сернокислого алюминия и жидкого стекла (1973 г.), красных железоокисных пигментов (1974г.), второй очереди двуокиси титана (1979г).

Крымское Государственное Производственное Объединение «Титан» стало градообразующим предприятием. Вместе с ним рос и развивался город химиков Армянск. За 1965-1971 г.г. жилая площадь увеличилась на 60 тыс.м2, были проложены автодороги. В 1966 г. в Армянске возвели первый 100-квартирный дом, общежитие, среднюю общеобразовательную и музыкальную школы. В 1971 году начало работать профессионально-техническое училище, позже ввели в действие больничный, спортивный комплексы и кинотеатр «Титан». Содержание обширной социальной сферы было возможно благодаря успешной работе объединения «Титан».

Титан сегодня – это Закрытое акционерное общество «Крымский ТИТАН» (Занимаемая территория 267,14 га. По состоянию на сентябрь 2004 года количество сотрудников превысило 4000 человек).

Главным направлением деятельности компании «Крымский ТИТАН» является производство марок пигментной двуокиси титана Crimea CR-02, Crimea CR-03, применяемые в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс, оконных профилей (читай Delaem-okna.ru) и во многих других отраслях; маркa Crimea CR-О7, которая применяется в производстве лакокрасочных материалов для покрытий высокой атмосферостойкости и с хорошими декоративными свойствами, производстве полиграфических красок; марка CR-08 , которая является аналогом зарубежных марок пигмента, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами: Kronos 2190, Bayer R-KB-6, Tioxide TR92, KEMERA RD3, обладает улучшенными качественными характеристиками по светостойкости и атмосферостойкости и используется в качестве универсального пигмента при производстве промышленных покрытий и красок. На двуокись титана приходится около 90% общего объема реализации.

Крымский ТИТАН производит и другие виды химической продукции (железоокисные пигменты, минеральные удобрения, серную кислоту, сернокислый алюминий, алюминат натрия, жидкое стекло, железный купорос, фосфогипс).

Продукция «Крымского Титана» пользуется неизменным спросом на рынках стран СНГ, Балтии, стран Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, Америки и Австралии. Поставки осуществляются железнодорожным, автомобильным и морским транспортом в более 40 стран мира.

Компания «Крымский ТИТАН» уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции и в мае 2002 г. система качества производства пигментной двуокиси титана была сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001:2000. За высокое качество продукции, соответствующей международным стандартам, компания «Титан» в июле 2000 года удостоена престижной награды — XIV международного приза Европы «За качество» (New Millenium Award), а в ноябре 2000 года — XXX международным Золотым призом «За коммерческий престиж».