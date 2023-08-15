Цветная капуста в кунжутном соусе

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цветную капусту в кунжутном соусе. Кунжутное масло выбирайте горячего отжима, она более ароматное. Цветную капусту можно использовать как свежую, так и заморозку. Замороженная капуста готовится в духовке быстрее.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста цветная 300 Грамм
  • Мука рисовая 50 Грамм
  • Крахмал кукурузный 25 Грамм (20 грамм — для кляра, 5 грамм — для соуса)
  • Вода 180 Миллилитров (60 мл. — для соуса, 120 мл. — для кляра)
  • Чесночный порошок 1/3 Чайных ложки
  • Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Корень имбиря 5 Грамм
  • Рисовый уксус 1 Ст. ложка
  • Сироп топинабмура 1 Ст. ложка
  • Кунжутное масло 4 Чайных ложки (2 ч.л. — для соуса, 2 ч.л. — для кляра)
  • Соевый соус 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

97 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цветная капуста в кунжутном соусе»

Цветная капуста в кунжутном соусе

Подготовьте все ингредиенты.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Цветную капусту помойте и разделите на соцветия среднего размера.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Смешайте рисовую муку и кукурузный крахмал, добавьте чесночный порошок, соль, острый и черный молотый перец. Все перемешайте. Влейте кунжутное масло и воду. Перемешайте до однородности.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Полейте получившейся смесью соцветия капусты. Выложите в один слой в форму для запекания и готовьте 25-30 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Для кунжутного соуса разогрейте немного кунжутного масла в ковшике. Добавьте измельченный имбирь и чеснок, обжарьте 30 секунд до раскрытия аромата.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Влейте соевый соус, рисовый уксус и сироп топинамбура, доведите до кипения.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Отдельно разведите крахмал в воде и влейте получившуюся смесь. На небольшом огне прогрейте до загустения соуса.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Полейте цветную капусту получившимся кунжутным соусом. Аккуратно перемешайте.

Цветная капуста в кунжутном соусе

Цветная капуста в кунжутном соусе готова, приятного вам аппетита!

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