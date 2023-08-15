Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цветную капусту в кунжутном соусе. Кунжутное масло выбирайте горячего отжима, она более ароматное. Цветную капусту можно использовать как свежую, так и заморозку. Замороженная капуста готовится в духовке быстрее.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста цветная 300 Грамм

Мука рисовая 50 Грамм

Крахмал кукурузный 25 Грамм (20 грамм — для кляра, 5 грамм — для соуса)

Вода 180 Миллилитров (60 мл. — для соуса, 120 мл. — для кляра)

Чесночный порошок 1/3 Чайных ложки

Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки

Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки

Чеснок 1 Зубчик

Корень имбиря 5 Грамм

Рисовый уксус 1 Ст. ложка

Сироп топинабмура 1 Ст. ложка

Кунжутное масло 4 Чайных ложки (2 ч.л. — для соуса, 2 ч.л. — для кляра)

Соевый соус 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

97 ккал

Калорийность

2 г

Белки

4 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цветная капуста в кунжутном соусе»

Подготовьте все ингредиенты.

Цветную капусту помойте и разделите на соцветия среднего размера.

Смешайте рисовую муку и кукурузный крахмал, добавьте чесночный порошок, соль, острый и черный молотый перец. Все перемешайте. Влейте кунжутное масло и воду. Перемешайте до однородности.

Полейте получившейся смесью соцветия капусты. Выложите в один слой в форму для запекания и готовьте 25-30 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Для кунжутного соуса разогрейте немного кунжутного масла в ковшике. Добавьте измельченный имбирь и чеснок, обжарьте 30 секунд до раскрытия аромата.

Влейте соевый соус, рисовый уксус и сироп топинамбура, доведите до кипения.

Отдельно разведите крахмал в воде и влейте получившуюся смесь. На небольшом огне прогрейте до загустения соуса.

Полейте цветную капусту получившимся кунжутным соусом. Аккуратно перемешайте.

Цветная капуста в кунжутном соусе готова, приятного вам аппетита!