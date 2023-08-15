Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить цветную капусту в кунжутном соусе. Кунжутное масло выбирайте горячего отжима, она более ароматное. Цветную капусту можно использовать как свежую, так и заморозку. Замороженная капуста готовится в духовке быстрее.
Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Цветная капуста Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста цветная 300 Грамм
- Мука рисовая 50 Грамм
- Крахмал кукурузный 25 Грамм (20 грамм — для кляра, 5 грамм — для соуса)
- Вода 180 Миллилитров (60 мл. — для соуса, 120 мл. — для кляра)
- Чесночный порошок 1/3 Чайных ложки
- Острый молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Черный молотый перец 1/4 Чайных ложки
- Чеснок 1 Зубчик
- Корень имбиря 5 Грамм
- Рисовый уксус 1 Ст. ложка
- Сироп топинабмура 1 Ст. ложка
- Кунжутное масло 4 Чайных ложки (2 ч.л. — для соуса, 2 ч.л. — для кляра)
- Соевый соус 50 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
97 ккал
Калорийность
2 г
Белки
4 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цветная капуста в кунжутном соусе»
Подготовьте все ингредиенты.
Цветную капусту помойте и разделите на соцветия среднего размера.
Смешайте рисовую муку и кукурузный крахмал, добавьте чесночный порошок, соль, острый и черный молотый перец. Все перемешайте. Влейте кунжутное масло и воду. Перемешайте до однородности.
Полейте получившейся смесью соцветия капусты. Выложите в один слой в форму для запекания и готовьте 25-30 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
Для кунжутного соуса разогрейте немного кунжутного масла в ковшике. Добавьте измельченный имбирь и чеснок, обжарьте 30 секунд до раскрытия аромата.
Влейте соевый соус, рисовый уксус и сироп топинамбура, доведите до кипения.
Отдельно разведите крахмал в воде и влейте получившуюся смесь. На небольшом огне прогрейте до загустения соуса.
Полейте цветную капусту получившимся кунжутным соусом. Аккуратно перемешайте.
Цветная капуста в кунжутном соусе готова, приятного вам аппетита!