Цветы из сказки: мастерица из Севастополя «выращивает» цветы с человеческой рост

Будто из сказки. Севастопольская мастерица «выращивает» цветы с человеческой рост. Гигантские розы и пионы не увядают спустя годы. Делаются они из разных материалов – изолона, фоамирана, гофрированной бумаги. Ростовая флористика сказочно красива и эффектна, а главное популярна.

ЯНА МОСИНА, декоратор: «Когда я делаю какой-то новый цветок сама, я покупаю живой цветок и его беру пинцетом, и каждый лепесток отсоединяю, как врач. Отсоединяю каждый лепесточек, складываю и смотрю, из чего он состоит. Пестики, тычинки, какие маленькие листочки-лепесточки, сколько их, как это всё протонировано, как цветок покрашен природой, и пытаюсь повторить».

Работы Яны впечатляют. Когда видишь готовые композиции – захватывает дух. Несколько лет назад девушку вдохновили работы декоратора из Санкт-Петербурга. На просторах интернета Яна увидела необыкновенной красоты пион.

ЯНА МОСИНА, декоратор: «Он пушистый, он самый крутой и до сих пор. Уже прошло, наверное, года четыре точно, и он остаётся просто в топе пионов ростовой флористики».

Пионы сделаны из итальянской гофрированной бумаги. За три года Яна создала около 120 цветков. Они – прекрасный декор и изюминка любого торжества. Детские праздники, корпоративы, дни рождения – всё вызывает интерес и желание созидать. Часто волшебные пионы становились подарками – украшали детские сады.

ЯНА МОСИНА, декоратор: «Я сейчас делаю абсолютно разный уже декор, и я уже, в принципе, не делаю эти пионы. Потому что всё-таки бумага – такой материал, который не так долговечен, как, например, материал фоамиран. Фоамиран – это вспененная резина и она очень хорошего качества. При нагревании вы можете предавать форму этому материалу. Он не боится ничего в принципе, ни ветра, ни солнца, ни дождя, ни воды – ему без разницы. Его можно красиво красить, наносить всякий разный тон, тонировать. Много чего с ним можно сделать».

Волшебные цветы создают ощущение сказки и вызывают неподдельный восторг взрослых и детей. О нюансах создания вечно цветущих и реалистичных шедевров смотрите в новом выпуске программы «Сделано в Севастополе» – «Цветы из сказки». Премьера в четверг 7 октября в 19.30.