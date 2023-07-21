Описание приготовления:

Для цукатов нужно подобрать правильные абрикосы. Они должны быть плотные, но хорошо созревшие. Ведь переспелые плоды развалятся, а зеленые будут невкусными. Для ускорения приготовления подготовленные цукаты можно положить под небольшой гнет в один слой, после этого отправлять на сушку. Хранятся они в стеклянной, хорошо закрытой таре.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм

Сахар 500 Грамм

Вода 100 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

162 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цукаты из абрикосов в сушилке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления цукатов из абрикосов в сушилке.

Абрикосы переберите, вымойте и удалите косточки. Выложите половинки в кастрюлю с толстым дном.

Засыпьте абрикосы сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы они пустили сок.

Влейте к абрикосам воду и на медленном огне доведите до кипения. Сразу снимите кастрюлю с огня и дайте постоять в течение 6-8 часов. Абрикосы аккуратно переложите в миску, а сироп снова доведите до кипения. Выложите дольки и варите на медленном огне 4 минуты. Снимите с огня и оставьте не 2 часа.

Разложите дольки абрикосов на сетку сушилки в один ряд, чтобы они не соприкасались.

Установите сетки с подготовленными дольками абрикосов в сушилку и сушите в течение 8-12 часов до готовности. Абрикосы должны перестать липнуть к рукам, но при этом оставаться упругими.

Сушите их в течение 8-12 часов до готовности. Абрикосы должны перестать липнуть к рукам, но при этом оставаться упругими.

Хороших заготовок!