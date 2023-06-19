Описание приготовления:

Цукаты из шишек — это не только лакомство, но и лекарство. Они помогают при простуде, повышают гемоглобин и иммунитет. Шишки собирают только те, что выросли не более 2-3 сантиметров и легко режутся ножом. Из более зрелых шишек цукаты не получатся, они будут слишком жесткие и волокнистые.

Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Шишки сосновые 500 Грамм

Сахар 500 Грамм

Вода 300 Грамм

Лимонная кислота 1 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

204 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Цукаты из сосновых шишек»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления цукатов из шишек. Шишки тщательно промойте и выложите в кастрюлю с толстым дном.

К шишкам добавьте сахар, лимонную кислоту и влейте воду. Доведите все до кипения и варите на медленном огне в течение 10 минут. Остудите, дайте постоять 5 часов и повторите процедуру 4 раза.

Откиньте шишки в сито и дайте сиропу полностью стечь. Сироп доведите до кипения, разлейте в сухие стерилизованные банки и закройте.

Противень застелите бумагой для выпечки и разложите шишки в один слой. При желании, можно нанизать по несколько шишечек на зубочистки. Подсушите в теплой духовке в течение 6-8 часов. После этого переложите готовые цукаты в сухие банки или коробочки и подавайте.

Приятных заготовок!