Описание приготовления:
Цукаты из шишек — это не только лакомство, но и лекарство. Они помогают при простуде, повышают гемоглобин и иммунитет. Шишки собирают только те, что выросли не более 2-3 сантиметров и легко режутся ножом. Из более зрелых шишек цукаты не получатся, они будут слишком жесткие и волокнистые.
Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Шишки сосновые 500 Грамм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 300 Грамм
- Лимонная кислота 1 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
204 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
51 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Цукаты из сосновых шишек»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления цукатов из шишек. Шишки тщательно промойте и выложите в кастрюлю с толстым дном.
К шишкам добавьте сахар, лимонную кислоту и влейте воду. Доведите все до кипения и варите на медленном огне в течение 10 минут. Остудите, дайте постоять 5 часов и повторите процедуру 4 раза.
Откиньте шишки в сито и дайте сиропу полностью стечь. Сироп доведите до кипения, разлейте в сухие стерилизованные банки и закройте.
Противень застелите бумагой для выпечки и разложите шишки в один слой. При желании, можно нанизать по несколько шишечек на зубочистки. Подсушите в теплой духовке в течение 6-8 часов. После этого переложите готовые цукаты в сухие банки или коробочки и подавайте.
Приятных заготовок!