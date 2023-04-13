Ценность Параиба Турмалин

Первое месторождение было открыто в Бразилии, в 1987 году, в штате Параиба. Буквально в первые 2 недели 65-метровая земляная насыпь была исчерпана. Всего за 4 дня выставки в 1989 камень вырос в цене с 200$ до 2000$ за карат!

Что же влияет на стремительно растущую стоимость минерала лазурно-неонового оттенка и почему он обладает инвестиционным весом — разбираемся в нашей статье.

На фото: Серьги с турмалином параиба «Тэн»

Палитра оттенков, актуальные месторождения и критерии качества турмалина параиба.

Оттенки

Палитра камня действительно уникальна: лазурные, мятно-голубые и даже зелено-лаймовые оттенки. Им присвоены особые названия (которые вы можете увидеть на нашей схеме).

На фото: Гарнитур с турмалином параиба «Фроузен»

Неземной цвет камня, который завораживает с первой минуты, не оставляя шансов, образуется из-за примесей меди, марганца и магния в его составе.

Месторождения

Наиболее ценными в мире считаются бразильские турмалины, так как их добыча исчерпала себя еще 25 лет назад.

На фото: Серьги с турмалином параиба «Очевидный выбор»

Сейчас основные страны-месторождения параибы — это Мозамбик и Нигерия (открытая лишь в 2001 году).

Чистота

Так как этот минерал подвержен внутренним несовершенствам, газовым включениям. вуалям, большая часть камней лишены прозрачности. Наиболее уникальными сичтаются виды без включений (международная оценка камней GIA)

На фото: Гарнитур с турмалином параиба «Поэзия сердца»

Уровень твердости по шкале Мооса не очень высокий (7-7,5). Камни от 5-6 карат считаются редкими, уникальными экземплярами. Так как изначально их добывают в небольшом весе.

Качество огранки

Внешний вид и цена камня сильно зависит от пропорции, симметрии и вида огранки. Важно, чтобы камень «горел» и «играл». Зачастую сложная огранка «убивает» каратность, то есть камень сильно теряет свой изначальный вес.

На фото: Серьги с турмалином параиба «Неповторимость»

Сертификат

Если в сертификате международного уровня указана страна добычи Бразилия, то в ваших руках уникальнейший представитель, соответственно, стоимость будет близка к астрономической.

На фото: Гарнитур с турмалином параиба «Париж, люблю тебя!»

Лаборатории с наиболее высоким уровнем авторитетности:

GRS

GGL

GIA

Наличие следов облагораживания

Процедура термической обработки, которую проходят большинство минералов — вполне естественна.

Если же камень не гретый, это тоже значительно увеличивают его стоимость.

На фото: Серьги с турмалином параиба «Непоколебимая уверенность»

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