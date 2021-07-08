Цены на металлолом. Сеть пунктов приема металла в Москве и МО

Стальной сплав, такой как нержавеющая сталь, также может быть переработан. В частности, нержавеющая сталь представляет собой вариант стали, в состав которой входит хром и никель для защиты от ржавчины, коррозии и воздействия окружающей среды.

Нержавеющая сталь также известна как нержавеющая сталь, сокращение от «неокисляемая», поскольку она не окисляется и не ржавеет. Некоторые из основных преимуществ нержавеющей стали включают тот факт, что она выдерживает очень высокие температуры и ее прочность. Это делает нержавеющую сталь идеальной для сред, в которых существуют суровые химические или физические условия. Например, нержавеющая сталь часто используется в автомобильной промышленности и строительстве. Его устойчивость к коррозии и гибкость также сделали его обычным материалом для бытовой техники и другой посуды. Вы можете сдать лом нержавейки цена за 1 кг в компании https://citylom.ru/price-list в Москве и Московской области. Компания имеет лицензию на прием металлолома.

Переработка нержавейки

Поскольку многие специальные материалы, такие как нержавеющая сталь, выглядят очень похоже, необходимо разделить их и подготовить с помощью спектрометрии и других передовых технологий. После разделения процесс переработки аналогичен процессу переработки железа и обычной стали. Процесс сортировки важен и сложнее, чем с другими черными металлами, потому что некоторые типы нержавеющей стали не магнитны. После сортировки нержавеющая сталь упаковывается в тюки (уплотняется на большие блоки), а затем разрезается на более мелкие куски. Используя различные методы, металл отделяются от другого материала. Затем его плавят и формуют в слитки, слябы или раскатывают в листы. Одна из замечательных особенностей нержавеющей стали состоит в том, что он на 100% пригоден для вторичной переработки, а это означает, что он ничего не теряет в процессе переработки.

После вторичного использования восстановленная нержавеющая сталь часто используется в строительстве. Этот материал также идеально подходит для хранения и производства продуктов питания, поскольку он не реагирует. Нержавеющая сталь не позволяет бактериям образовывать колонии, не влияет на свойства пищи, ее легко содержать в чистоте и стерильности. Эти свойства также сделали нержавеющую сталь важной в здравоохранении, поскольку она является основным компонентом большинства хирургических инструментов. Перерабатывая одну тонну стали, вы экономите 1100 кг железной руды, 630 кг угля и 55 кг известняка. Переработка нержавеющей стали стала настолько важной, что около 60% любых предметов из нержавеющей стали часто состоит из переработанных материалов, а более 90% всей выброшенной нержавеющей стали в конечном итоге перерабатывается.