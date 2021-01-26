Цифровая стоматология в Киеве

Заботимся о своем здоровье

Одно из самых важнейших факторов в жизни человека играет здоровье. Здоровый человек – это красивый и счастливый человек. Когда человек здоров, он имеет больше шансов и возможностей добиваться своих целей. Поэтому каждый должен заботиться о своем здоровье.

Что такое винир?

Винир – накладная пластинка для зубов, предназначенная для корректировки формы и цвета зуба, их устанавливаются в стоматологических клиниках. Также вас может заинтересовать стоматологическая клиника АССА посмотреть вы сможете перейдя по ссылке.

Перед установкой необходимо получить консультацию специалиста-стоматолога, который определяет наиболее подходящий тип виниров индивидуально для каждого клиента. Изготавливаются виниры не более одной недели. Перед установкой стоматолог обрабатывает зубы и снимает с них оттиски. Процедура установки винира не наносит никакого вреда для зубов. Очень много неприятностей доставляют нам различные заболевания носа. Например, гайморит является подвидом синусита. Характеризуется острым воспалением верхнечелюстной пазухи.

Гайморит может поразить не только взрослых, но и детей. Опасность заболеть гайморитом повышается в холодное время года. Причины возникновения гайморита могут быть разные: насморк, скарлатина, грипп, корь и другие. Для лечения гайморита необходимо обратиться за помощью к специалистам. Врачи назначают лечение этой болезни индивидуально для каждого, в зависимости от степени тяжести заболевания. Сроки лечения также зависят от степени тяжести болезни, они могут составлять от двух недель до двух месяцев.

Для протезирования зубов сейчас, в основном, используют коронки. Они бывают двух видов: металлокерамическая коронка и керамическая. Для начала расскажем о первой.

Почему она так называется? Все потому, что коронка сделана из металла, но сверху покрыта керамикой для придачи ей красивого внешнего вида. Металлокерамика сама по себе может быть двух видов. Первая основана на золоте, то есть на золотосодержащем сплаве. За счет вот этого самого золота возникновение кариеса на зубе уменьшается на целых 40%, а это значит, что посещать стоматолога Вы будете гораздо реже. Наверняка Вы знаете, что золото – это наиболее легкоплавкий металл. Из него можно вытянуть нитку в 4 раза тоньше человеческого волоса! Благодаря содержанию его в сплаве, коронку можно сделать как раз того необходимого размера, который будет Вам необходим. А за счет того, что золото имеет желтоватый оттенок, цвет коронки снаружи будет более теплый, а значит, и смотреться будет эстетично красивее. Конечно же, такой «колпачок» будет стоить значительно дороже обычной, однако это того стоит.

Второй вид металлокерамики имеет название гальванической. По сути дела, это та же самая золотая коронка, в котором содержание металла составляет 99,9%. Однако перед отливанием «колпачка» золото обрабатывают в специальном растворе, гальванике, где оно приобретает нужное гибкость, из-за чего легче изобретать «колпачок». Благодаря тому, что золото слегка раскисает, толщина коронки становится меньше, а соответственно, внешне смотрится более качественно и красиво. Отрицательное качество можно назвать только одно, однако, оно очень веское. Врачи давно уже спорят по поводу долговечности такого «колпачка на зуб». И, нужно сказать, ни один еще не признал такую коронку качественной и долго держащейся. В течение носки сверху на поверхности могут образовывать трещины, вследствие чего ее придется снять и поставить новую, а это дополнительные затраты и мучения.

Ну и напоследок упомянем о керамической коронке. Ее особенная привлекательность в том, что она полностью состоит из керамики.

Во-первых, это придает ей легкость, и в то же время прочность.

Во-вторых, она намного красивее, чем металлокерамика, и практически неотличима от родных зубов.

К тому же она биосовместима со средой в ротовой полости. А благодаря тому, что она может срастаться с родными зубами, можно уменьшить количество требуемого материала, изготавливая полукоронки.