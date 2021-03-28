Цилиндрические редукторы и их разновидность

Мотор — редуктор — что это такое и зачем они нужны

Сердцем большинства серийно выпускаемых систем электродвигателей является цилиндрический редуктор от https://globalprom.com.ua/categories/cilindricheskie. Это просто комбинация электродвигателя постоянного тока и коробки передач. Идея создания редукторного двигателя актуальна всякий раз, когда производитель редуктора и электродвигателя постоянного тока решает, что в этом есть необходимость, из-за повторяющихся и аналогичных заказов от компаний, которые запрашивают одно и то же. Затем дальновидная компания изготавливает мотор-редуктор, статическое объединение желаемой коробки передач и электродвигателя постоянного тока.

Причина для этого проста: массовое производство комбинированного редукторного двигателя будет дешевле, чем раздаточной коробки и электродвигателя постоянного тока отдельно, кроме того, оно также будет адаптировано для конкретных целей (скажем, одной или двух, не более), и Таким образом, требуется меньше времени для настройки. Наконец, хотя существует одна или две специально предназначенные системы, для которых она может быть использована, они могут использоваться в других местах, поскольку приводной вал (единственный настраиваемый элемент всей системы) может быть спроектирован так, чтобы он подходил как для редукторного двигателя, так и для устройства мотор-редуктор.

Конечно, у схемы мотор — редуктор есть свои есть недостатки, как и у любой системы. Во-первых, в отличие от стандартной системы, если, скажем, коробка передач работает неправильно, но двигатель постоянного тока исправен, вам придется заменить всю систему. Тем не менее время, затрачиваемое на настройку коробки передач, может свести на нет любые сэкономленные средства. Кроме того, тех поддержка может быть недоступна или, к сожалению, полностью отсутствовать, если у вас возникают проблемы с использованием редукторного двигателя в системе, изготовленного по индивидуальному заказу.

Используя мотор-редуктор, вы можете изменить его в соответствии со своими потребностями (например, можно изменить передаточные числа и расположение). Я также рекомендовал бы размещать его в таком месте, которое легко доступно в случае возникновения проблем или необходимости внесения изменений.

Если у вас есть система привода постоянного тока, которую вы собираетесь массово производить, почему бы не присмотреться и не найти мотор-редуктор, а не коробку передач и электродвигатель? Я уверен, что вы найдете то, что будет соответствовать вашим потребностям.