Цыпленок табака в духовке

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Цыпленок табака в духовке – это знаменитое с советских времен праздничное блюдо. Птица, приготовленная таким способом, отличается невероятно аппетитной хрустящей корочкой. Хотите повторить идею в домашних условиях? Берите на заметку проверенную подборку из шести рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке

Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке порадует вас своим аппетитным внешним видом и ярким вкусом. Можно подавать к столу с горячими гарнирами или овощами. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Цыпленок табака в духовке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Курица 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Соль 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый 1 ч.л.
  • Приправа для курицы 2 ст.л.
  • Соус соевый 2 ст.л.
  • Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 90 мин.

  1. Цыпленок табака в духовке

    Для приготовления цыпленка табака с хрустящей корочкой в духовке возьмем подходящую тушку. Промываем ее под водой, срезаем кончики крыльев, так как они быстро сгорают.

  2. Цыпленок табака в духовке

    Тушку переворачиваем на спину, делаем продольный разрез на груди.

  3. Цыпленок табака в духовке

    Аккуратно разделяем птицу руками, промываем изнутри.

  4. Цыпленок табака в духовке

    Переворачиваем курицу и хорошо отбиваем ее скалкой.

  5. Цыпленок табака в духовке

    Вымешиваем соевый соус с измельченным чесноком, солью и специями. Сюда же выливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем.

  6. Цыпленок табака в духовке

    Выкладываем тушку на противень с пергаментом. Хорошо обмазываем ее ароматной смесью.

  7. Цыпленок табака в духовке

    Оставляем мариноваться на 15 минут. После ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

  8. Цыпленок табака в духовке

    Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке готов. Подавайте к столу!

Цыпленок табака с картошкой в духовке

Цыпленок табака с картошкой в духовке – это готовое аппетитное блюдо для сытного обеда или ужина. Такое угощение можно подавать к праздничному столу. Чтобы быстро и вкусно приготовить птицу с картофелем, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 40 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1,5 кг.
  • Картофель – 1 кг.
  • Специи для мяса – 30 гр.
  • Специи для картофеля – 30 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем готовить цыпленка табака с картошкой в духовке. Очищаем картофель, промываем и режем на части.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 2. Посыпаем картошку приправой.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 3. Вливаем сюда майонез и хорошо все перемешиваем.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 4. Цыпленка разрезаем вдоль грудки и отбиваем скалкой. Натираем его специями и обжариваем в сковороде с маслом под гнетом. Готовим до яркого румянца с обеих сторон.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 5. Выкладываем тушку на противень с пергаментом.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 6. Дополняем птицу картофелем.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 7. Запекаем блюдо 1 час 10 минут при температуре 180 градусов.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 8. Цыпленок табака с картошкой в духовке готов. Угощайтесь!

Цыпленок табака в духовке

Цыпленок табака, запеченный в рукаве

Цыпленок табака, запеченный в рукаве, получается невероятно сочным внутри и золотистым снаружи. Приготовленная таким способом птица станет коронным блюдом вашего праздника или семейного ужина. Подавайте к столу с овощными гарнирами, салатами или солениями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление цыпленка табака, запеченного в рукаве. Тушку промываем, разрезаем вдоль грудки.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 2. Удаляем внутренности и лишний жир.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 3. Накрываем продукт пищевой пленкой и отбиваем его кухонным молоточком. Важно сломать хрящи и кости, но при этом не нарушить форму тушки.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 4. Посыпаем ингредиент солью по вкусу.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 5. Посыпаем перцем и другими специями по вкусу.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 6. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 7. Выкладываем цыпленка в рукав вместе с зубчиками чеснока.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 8. По вкусу можно добавить еще больше специй. Закрываем рукав.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 9. Запекаем блюдо не меньше часа при температуре 200 градусов. В конце готовки можно раскрыть рукав, чтобы корочка подрумянилась.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 10. Цыпленок табака, запеченный в рукаве готов. Подавайте к столу!

Цыпленок табака в духовке

Цыплёнок табака в духовке в фольге

Цыпленок табака в духовке в фольге поразит вас своим аппетитным внешним видом и запоминающимся вкусом. Можно подавать к столу с горячими гарнирами, свежими овощами или солениями. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1 кг.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как приготовить цыпленка табака в духовке в фольге. Выбираем небольшую тушку и хорошо промываем ее под водой.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 2. Для маринада измельчаем чеснок. Вымешиваем его с маслом, горчицей, солью и специями.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 3. Цыпленка разрезаем вдоль груди.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 4. Руками раскрываем тушку.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 5. Накрываем ее пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 6. Форму для запекания промазываем маслом. Кладем сюда птицу и обмазываем ее заправкой. Отправляем мариноваться в холодильник на 2 часа.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 7. Закрываем маринованного цыпленка фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем по 30 минут с каждой стороны. В процессе запекания открываем фольгу и переворачиваем заготовку.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 8. Цыпленок табака в духовке в фольге готов. Аппетитное блюдо можно пробовать!

Цыпленок табака в духовке

Цыпленок табака с овощами в духовке

Цыпленок табака с овощами в духовке – это невероятно вкусное сочетание хрустящей золотистой птицы и сочных овощей. Приготовить аппетитное блюдо своими руками несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт, который точно разнообразит ваше меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1,2 кг.
  • Брокколи – 100 гр.
  • Капуста брюссельская – 100 гр.
  • Картофель – 150 гр.
  • Приправа для цыпленка табака – 1 пачка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с овощами в духовке очищаем картошку, промываем и разрезаем на половинки.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 2. Промываем цыпленка. Разрезаем тушку вдоль груди, накрываем пленкой и слегка отбиваем. Подготовим брокколи и брюссельскую капусту.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 3. Прокалываем тушку цыпленка вилкой.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 4. Птицу и овощи выкладываем в рукав для запекания.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 5. Высыпаем сюда приправу для цыпленка табака.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 6. Завязываем рукав. Аккуратно перемешиваем содержимое для равномерного распределения приправы. Запекаем блюдо один час при температуре 200 градусов.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 7. Цыпленок табака с овощами в духовке готов!

Цыпленок табака в духовке

Цыпленок табака с рисом в духовке

Цыпленок табака с рисом в духовке – это оригинальный рецепт для вашего сытного ужина или праздничного стола. Такое яркое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Кроме того, угощение не требует дополнительного гарнира, что сэкономит время. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Цыпленок – 1 шт.
  • Приправа Магги для цыпленка табака – по вкусу.
  • Рис – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящую приправу для приготовления цыпленка табака с рисом в духовке.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 2. Промываем цыпленка. Разрезаем тушку вдоль груди, накрываем пленкой и отбиваем. После натираем специями для цыпленка табака.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 3. Внутрь птицы кладем полуготовый подсоленный рис. Можно кончики тушки закрепить зубочисткой. Выкладываем заготовку в рукав.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 4. Завязываем рукав с одной стороны.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 5. Ставим угощение в разогретую до 180 градусов духовку.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 6. Запекаем один час. К концу готовки разрываем рукав, чтобы корочка подрумянилась.

Цыпленок табака в духовке

Шаг 7. Цыпленок табака с рисом в духовке готов!

Цыпленок табака в духовке

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