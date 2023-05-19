Цыпленок табака в духовке – это знаменитое с советских времен праздничное блюдо. Птица, приготовленная таким способом, отличается невероятно аппетитной хрустящей корочкой. Хотите повторить идею в домашних условиях? Берите на заметку проверенную подборку из шести рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке

Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке порадует вас своим аппетитным внешним видом и ярким вкусом. Можно подавать к столу с горячими гарнирами или овощами. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+2 порц.

Курица 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Соль 1 ч.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Приправа для курицы 2 ст.л.

Соус соевый 2 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 90 мин.

Для приготовления цыпленка табака с хрустящей корочкой в духовке возьмем подходящую тушку. Промываем ее под водой, срезаем кончики крыльев, так как они быстро сгорают. Тушку переворачиваем на спину, делаем продольный разрез на груди. Аккуратно разделяем птицу руками, промываем изнутри. Переворачиваем курицу и хорошо отбиваем ее скалкой. Вымешиваем соевый соус с измельченным чесноком, солью и специями. Сюда же выливаем растительное масло и тщательно все перемешиваем. Выкладываем тушку на противень с пергаментом. Хорошо обмазываем ее ароматной смесью. Оставляем мариноваться на 15 минут. После ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Цыпленок табака с хрустящей корочкой в духовке готов. Подавайте к столу!

Цыпленок табака с картошкой в духовке

Цыпленок табака с картошкой в духовке – это готовое аппетитное блюдо для сытного обеда или ужина. Такое угощение можно подавать к праздничному столу. Чтобы быстро и вкусно приготовить птицу с картофелем, используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 40 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Цыпленок – 1,5 кг.

Картофель – 1 кг.

Специи для мяса – 30 гр.

Специи для картофеля – 30 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем готовить цыпленка табака с картошкой в духовке. Очищаем картофель, промываем и режем на части.

Шаг 2. Посыпаем картошку приправой.

Шаг 3. Вливаем сюда майонез и хорошо все перемешиваем.

Шаг 4. Цыпленка разрезаем вдоль грудки и отбиваем скалкой. Натираем его специями и обжариваем в сковороде с маслом под гнетом. Готовим до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 5. Выкладываем тушку на противень с пергаментом.

Шаг 6. Дополняем птицу картофелем.

Шаг 7. Запекаем блюдо 1 час 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Цыпленок табака с картошкой в духовке готов. Угощайтесь!

Цыпленок табака, запеченный в рукаве

Цыпленок табака, запеченный в рукаве, получается невероятно сочным внутри и золотистым снаружи. Приготовленная таким способом птица станет коронным блюдом вашего праздника или семейного ужина. Подавайте к столу с овощными гарнирами, салатами или солениями.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем приготовление цыпленка табака, запеченного в рукаве. Тушку промываем, разрезаем вдоль грудки.

Шаг 2. Удаляем внутренности и лишний жир.

Шаг 3. Накрываем продукт пищевой пленкой и отбиваем его кухонным молоточком. Важно сломать хрящи и кости, но при этом не нарушить форму тушки.

Шаг 4. Посыпаем ингредиент солью по вкусу.

Шаг 5. Посыпаем перцем и другими специями по вкусу.

Шаг 6. Очищаем зубчики чеснока от шелухи.

Шаг 7. Выкладываем цыпленка в рукав вместе с зубчиками чеснока.

Шаг 8. По вкусу можно добавить еще больше специй. Закрываем рукав.

Шаг 9. Запекаем блюдо не меньше часа при температуре 200 градусов. В конце готовки можно раскрыть рукав, чтобы корочка подрумянилась.

Шаг 10. Цыпленок табака, запеченный в рукаве готов. Подавайте к столу!

Цыплёнок табака в духовке в фольге

Цыпленок табака в духовке в фольге поразит вас своим аппетитным внешним видом и запоминающимся вкусом. Можно подавать к столу с горячими гарнирами, свежими овощами или солениями. Для быстрого и несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 кг.

Чеснок – 3 зубчика.

Соль – 1 ч.л.

Горчица – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вот как приготовить цыпленка табака в духовке в фольге. Выбираем небольшую тушку и хорошо промываем ее под водой.

Шаг 2. Для маринада измельчаем чеснок. Вымешиваем его с маслом, горчицей, солью и специями.

Шаг 3. Цыпленка разрезаем вдоль груди.

Шаг 4. Руками раскрываем тушку.

Шаг 5. Накрываем ее пленкой и отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 6. Форму для запекания промазываем маслом. Кладем сюда птицу и обмазываем ее заправкой. Отправляем мариноваться в холодильник на 2 часа.

Шаг 7. Закрываем маринованного цыпленка фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем по 30 минут с каждой стороны. В процессе запекания открываем фольгу и переворачиваем заготовку.

Шаг 8. Цыпленок табака в духовке в фольге готов. Аппетитное блюдо можно пробовать!

Цыпленок табака с овощами в духовке

Цыпленок табака с овощами в духовке – это невероятно вкусное сочетание хрустящей золотистой птицы и сочных овощей. Приготовить аппетитное блюдо своими руками несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт, который точно разнообразит ваше меню.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Цыпленок – 1,2 кг.

Брокколи – 100 гр.

Капуста брюссельская – 100 гр.

Картофель – 150 гр.

Приправа для цыпленка табака – 1 пачка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления цыпленка табака с овощами в духовке очищаем картошку, промываем и разрезаем на половинки.

Шаг 2. Промываем цыпленка. Разрезаем тушку вдоль груди, накрываем пленкой и слегка отбиваем. Подготовим брокколи и брюссельскую капусту.

Шаг 3. Прокалываем тушку цыпленка вилкой.

Шаг 4. Птицу и овощи выкладываем в рукав для запекания.

Шаг 5. Высыпаем сюда приправу для цыпленка табака.

Шаг 6. Завязываем рукав. Аккуратно перемешиваем содержимое для равномерного распределения приправы. Запекаем блюдо один час при температуре 200 градусов.

Шаг 7. Цыпленок табака с овощами в духовке готов!

Цыпленок табака с рисом в духовке

Цыпленок табака с рисом в духовке – это оригинальный рецепт для вашего сытного ужина или праздничного стола. Такое яркое блюдо точно никого не оставит равнодушным. Кроме того, угощение не требует дополнительного гарнира, что сэкономит время. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 шт.

Приправа Магги для цыпленка табака – по вкусу.

Рис – 0,5 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящую приправу для приготовления цыпленка табака с рисом в духовке.

Шаг 2. Промываем цыпленка. Разрезаем тушку вдоль груди, накрываем пленкой и отбиваем. После натираем специями для цыпленка табака.

Шаг 3. Внутрь птицы кладем полуготовый подсоленный рис. Можно кончики тушки закрепить зубочисткой. Выкладываем заготовку в рукав.

Шаг 4. Завязываем рукав с одной стороны.

Шаг 5. Ставим угощение в разогретую до 180 градусов духовку.

Шаг 6. Запекаем один час. К концу готовки разрываем рукав, чтобы корочка подрумянилась.

Шаг 7. Цыпленок табака с рисом в духовке готов!